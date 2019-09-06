Facebook и Microsoft профинансируют разработки, направленные на распознавание дипфейковых видео
Компания Facebook совместно с корпорацией Microsoft и несколькими американскими университетами, в том числе Массачусетским технологическим институтом, Корнеллским университетом и Калифорнийским университетом в Беркли, анонсировала конкурс Deepfake Detection Challenge, в рамках которого участникам предложат создать технологию распознавания DeepFake-видео.
Призовой фонд мероприятия точно не называется, однако известно, что конкретно Facebook готов выделить «более 10 миллионов долларов». Как утверждается, деньги фонда пойдут на награды и гранты командам-победителям.
Любопытно, что специально для конкурса Facebook планирует создать датасет с видеороликами, в которых используется технология подмены лиц. Для этого компания собирается нанять профессиональных актеров. Отдельно представители соцсети подчеркнули, что Facebook не намерена использовать для создания датасета ролики, сделанные ее пользователями.
Итоги конкурса подведут в марте 2020 года, а старт мероприятия намечен на декабрь 2019-го. Принять в нем участие смогут абсолютно все разработчики из любой страны.
Организаторы конкурса надеются, что созданные в рамках Deepfake Detection Challenge решения позволят IT-индустрии и СМИ «существенно затормозить и усложнить распространение видеороликов, созданных с помощью искусственного интеллекта для введения пользователей в заблуждение».
Источник: N+1
- Любопытно, что для того, чтобы создателям дипфейков было непросто научить свои алгоритмы обманывать ИИ-стражников, организаторы Deepfake Detection Challenge намерены предоставлять доступ к датасету только исследовательским группам и только после подписания строгого пользовательского соглашения, в котором будет прописано, как следует хранить данные и как следует их использовать. Кроме того, в соглашении будет предусмотрен запрет на передачу данных третьим лицам.