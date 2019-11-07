Фильм «Цвет из иных миров», основанный на одноименном рассказе Лавкрафта, обзавелся трейлером

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Кинокомпания RLJE Films выложила дебютный трейлер фильма «Цвет из иных миров», основанного на написанном в 1927 году одноименном рассказе Говарда Ф. Лавкрафта. Главную роль в картине сыграл Николас Кейдж.

Согласно сюжету, у фермы Нейтана Гарднера падает таинственный метеорит, после чего семья Гарднера сталкивается с необъяснимыми и ужасными видениями.

Помимо Кейджа в фильме сыграли К’Орианка Килчер и Джоэли Ричардсон. Снял картину Ричард Стэнли, а спродюсировали ее Дэниэл Ноа, Джош С. Уоллер и Элайджа Вуд, работавшие над хоррором «Мэнди» (в нем также снялся Кейдж).

В США фильм выйдет в прокат 24 января 2020 года.

Источник: DTF