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Фильм «Цвет из иных миров», основанный на одноименном рассказе Лавкрафта, обзавелся трейлером

Фильм «Цвет из иных миров», основанный на одноименном рассказе Лавкрафта, обзавелся трейлером

Фильм «Цвет из иных миров», основанный на одноименном рассказе Лавкрафта, обзавелся трейлером


Кинокомпания RLJE Films выложила дебютный трейлер фильма «Цвет из иных миров», основанного на написанном в 1927 году одноименном рассказе Говарда Ф. Лавкрафта. Главную роль в картине сыграл Николас Кейдж.

Согласно сюжету, у фермы Нейтана Гарднера падает таинственный метеорит, после чего семья Гарднера сталкивается с необъяснимыми и ужасными видениями.

Помимо Кейджа в фильме сыграли К’Орианка Килчер и Джоэли Ричардсон. Снял картину Ричард Стэнли, а спродюсировали ее Дэниэл Ноа, Джош С. Уоллер и Элайджа Вуд, работавшие над хоррором «Мэнди» (в нем также снялся Кейдж).

В США фильм выйдет в прокат 24 января 2020 года.

Источник: DTF

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