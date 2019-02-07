Финальный трейлер фильма ужасов Pet Sematary / «Кладбище домашних животных» по книге Стивена Кинга

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Киностудия Paramount Pictures опубликовала финальный трейлер фильма ужасов Pet Sematary / «Кладбище домашних животных», снятого по мотивам одноименного романа Стивена Кинга.

Как и в книге, врач со своей семьей переезжает в небольшой городок и поселяется рядом со старым кладбищем домашних животных. Похороненные там домашние любимцы иногда оживают из-за мистической силы и когда его сын погибает в автокатастрофе, врач относит его тело на кладбище в надежде на воскрешение…

Сценарий к фильму написал Дейв Каджганич, режиссерами выступили Кевин Колш и Деннис Уидмайер. В главных ролях снялись Джейсон Кларк («Рассвет планеты обезьян», «Терминатор: Генезис», «Эверест»), Джон Литгоу («Интерстеллар», «Кто в доме папа») и Эми Сайметц («Чужой: Завет»).

Премьера фильма Pet Sematary / «Кладбище домашних животных» в Украине состоится 4 апреля 2019 года.

Источник: Paramount Pictures