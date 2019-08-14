Финальный трейлер сериала 13 Reasons Why / «13 причин почему» от Netflix, в котором все будут искать убийцу «убийцы» Ханны Бейкер

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За неделю до премьеры третьего сезона сериала 13 Reasons Why / «13 причин почему» Netflix выложил финальный трейлер проекта. Судя по видео, к третьему сезону сериал практически превратился из подростковой драмы в психологический криминальный детектив.

Очередной сезон расскажет о событиях, которые развернулись спустя 8 месяцев после завершения второго сезона. Как нетрудно догадаться по заглавной фотографии, он будет посвящен поискам убийцы Брайса Уокера, который в первом сезоне послужил одной из главных причин самоубийства героини Ханны Бейкер.

Напомним, что третий сезон сериала 13 Reasons Why / «13 причин почему» выйдет 23 августа 2019 года и будет содержать 13 серий. Он станет предпоследним в серии, а четвертый по счету и финальный сезон расскажет о выпуске главных героев из школы Liberty High, его съемки уже стартовали.

Отметим, что первый сезон проекта заслужил награду «Выбор редакции ITC.UA» за лучший молодежный сериал 2017 года.

Источник: Netflix