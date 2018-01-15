Fox решился на второй сезон сериала «Космос» с Нилом Тайсоном спустя четыре года после его премьеры

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Еще в 2014 году на канале National Geographic вышло 13-серийное шоу «Космос: пространство и время», ставшее одновременно продолжением и перезапуском культовой программы «Космос: Персональное путешествие с Карлом Саганом», впервые показанной в 1980 году.

Шоу с Нилом Деграссом Тайсоном, знаменитым американским астрофизиком и популяризатором науки, в целом было положительно оценено критиками и получило несколько престижных телевизионных премий. И вот сейчас спустя четыре года после дебюта Fox и National Geographic объявило о съемках продолжения этого документального научно-популярного сериала о космосе под названием “Возможные миры” / Possible Worlds.

О выпуске второго сезона компании объявили в минувшие выходные на съезде членов Ассоциации телевизионных критиков. Позже Нил Деграсс Тайсон и исполнительный продюсер проекта Сет Макфарлейн в своих твиттерах подтвердили выпуск продолжения, отметив, что второй сезон выйдет на каналах Fox и National Geographic весной 2019 года.

Источник: The Verge