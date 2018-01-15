Fox решился на второй сезон сериала «Космос» с Нилом Тайсоном спустя четыре года после его премьеры
Еще в 2014 году на канале National Geographic вышло 13-серийное шоу «Космос: пространство и время», ставшее одновременно продолжением и перезапуском культовой программы «Космос: Персональное путешествие с Карлом Саганом», впервые показанной в 1980 году.
Шоу с Нилом Деграссом Тайсоном, знаменитым американским астрофизиком и популяризатором науки, в целом было положительно оценено критиками и получило несколько престижных телевизионных премий. И вот сейчас спустя четыре года после дебюта Fox и National Geographic объявило о съемках продолжения этого документального научно-популярного сериала о космосе под названием “Возможные миры” / Possible Worlds.
О выпуске второго сезона компании объявили в минувшие выходные на съезде членов Ассоциации телевизионных критиков. Позже Нил Деграсс Тайсон и исполнительный продюсер проекта Сет Макфарлейн в своих твиттерах подтвердили выпуск продолжения, отметив, что второй сезон выйдет на каналах Fox и National Geographic весной 2019 года.
Источник: The Verge
- Оригинальный проект «Космос» с ведущим Карлом Саганом впервые показали в 1980 году по каналам общественной сети Public Broadcasting Service. С самого начала трансляции шоу удостоилось высоких отзывов и пользовалось большим успехом. Шоу посмотрели более 400 млн человек из 60 стран мира и до выхода в 1990 году научно-популярного сериала «Гражданская война» оно считалось самым рейтинговым документальным проектом в мире.