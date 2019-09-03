Гиперкар Bugatti Chiron стал самым быстрым автомобилем без реактивного двигателя, разогнавшись до впечатляющих 490 км/ч





Особая версия гиперкара Bugatti Chiron установила рекорд скорости для автомобилей без реактивного двигателя — теперь это 490 км/ч, а марка вновь имеет все основания называть себя производителем самых быстрых авто в мире. Для покорения отметки в 300 миль/ч потребовалось «концентрированное инженерное чудо», указывает Digital Trends.

Заезд прошел на испытательном треке Volkswagen (Bugatti входит в концерн) Эра-Лессин в Германии. Он известен своей прямой длиной 8,7 км, где достаточно места, чтобы разогнать машину до предела. Chiron для разгона и торможения понадобилась вся эта длина. За рулем во время заезда находился британский пилот Энди Уоллас, победитель 24-часовых гонок в Ле-Мане и Дейтоне.

Рекорд был зафиксирован с помощью опечатанного GPS-датчика специалистами технической инспекции TÜV. Официальная цифра — 304,773 мили/ч, или 490,48 км/ч.

В Bugatti говорят, что у прототипа-рекордсмена серьезно доработана аэродинамика. На официальных фото видно, что задняя часть стала длиннее, чем у серийного гиперкара — очевидно, для увеличения прижимной силы. Помимо этого, автомобиль получил модифицированную подвеску с автоматическим лазерным контролем клиренса, позволившей существенный снизить оный, переиначенную выхлопную систему (ее четыре патрубка выступают даже за габарит кузова, чтобы горячие выхлопные газы как можно меньше влияли на аэродинамику), а также лишился пассажирского сиденья и заднего спойлера. Все эти изменения были призваны по-максимуму снизить воздушное сопротивление и уменьшить вес автомобиля.

Кроме того, машину отличает предельное внимание к мелочам: например, каждую из специальных сверхпрочных шин Michelin Pilot Sport Cup 2 просвечивали рентгеном, чтобы убедиться в их структурной однородности. Что касается двигателя, то его также модифицировали — восьмилитровый монстр с 16 цилиндрами был форсирован до 1600 л. с. вместо стандартных 1500.

Напоследок отметим, что предыдущий рекорд скорости принадлежал гиперкару Koenigsegg Agera RS, набравшему 458 км/ч.

Источник: hightech.plus