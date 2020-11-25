Google и Disney перенесли Мандалорца и Baby Yoda в дополненную реальность с помощью платформы ARCore [видео]

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Компания Google совместно с Disney/Lucasfilm выпустила бесплатное мобильное приложение «The Mandalorian AR Experience», с помощью которого можно перенести главных героев одноименного сериала в свою квартиру с помощью дополненной реальности.

К сожалению, приложение доступно только для платформы Android (владельцев iPhone ожидаемо обделили), причем разработчики ограничили список совместимых смартфонов исключительно 5G-моделями, включая Google Pixel 5 (полный список совместимых моделей).

Приложение построено на платформе дополненной реальности Google ARCore и использует ARCore Depth API, который позволяет отрисовать трехмерную картину даже в том случае, если AR-изображение частично перекрывается реальными объектами.

Пока в «The Mandalorian AR Experience» присутствуют только герои и анимации из первого сезона сериала «Мандалорец», однако разработчики обещают еженедельно добавлять новый контент, постепенно подбираясь к событиям текущего второго сезона.

Источник: The Verge, Google