Google прекращает производство Chromecast Audio

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Компания Google решила свернуть линейку устройств Chromecast Audio. Согласно официальному заявлению, закрытие производства связано с тем, что у корпорации есть более продвинутые продукты.

Между тем, по мнению TechCrunch, отказ от Chromecast Audio связан с желанием Google перевести пользователей на беспроводные Bluetooth-динамики Google Home с фирменным голосовым ассистентом.

Несмотря на закрытие производства, Google обещает сохранить поддержку уже проданных Chromecast Audio.

Чтобы побыстрее избавиться от складских запасов, поисковый гигант снизил стоимость оставшихся устройств в официальном магазине с $35 до $15.

Источник: VC