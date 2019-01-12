Google прекращает производство Chromecast Audio
Компания Google решила свернуть линейку устройств Chromecast Audio. Согласно официальному заявлению, закрытие производства связано с тем, что у корпорации есть более продвинутые продукты.
Между тем, по мнению TechCrunch, отказ от Chromecast Audio связан с желанием Google перевести пользователей на беспроводные Bluetooth-динамики Google Home с фирменным голосовым ассистентом.
Несмотря на закрытие производства, Google обещает сохранить поддержку уже проданных Chromecast Audio.
Чтобы побыстрее избавиться от складских запасов, поисковый гигант снизил стоимость оставшихся устройств в официальном магазине с $35 до $15.
Источник: VC
- Chromecast Audio — устройство, которое подключается к "устаревшим" динамикам посредством стандартного разъема mini-jack и позволяет проигрывать музыку по Wi-Fi с помощью приложения. Google представила линейку в 2015 году.