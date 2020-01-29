Грузовики Unimog U 5023 вскарабкались на рекордную высоту

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Охос-дель-Саладо — самый высокий действующий вулкан на планете. Его высота составляет 6893 метра, а расположен он в центре чилийской пустыни Атакама — одного из самых засушливых мест на Земле.

На Охос-дель-Саладо время от времени взбираются туристы-экстремалы, стремящиеся испытать себя, и исследовательские группы, которые выполняют там различные прикладные работы. В общей сложности на склонах вулкана предусмотрено четыре места для разбивки временных лагерей.

Недавно эти места было решено оснастить рациями, которые позволят людям, пребывающим в разных лагерях, поддерживать связь друг с другом в условиях ЧП. Предполагается, что таким образом удастся повысить безопасность нахождения на вулкане, пишет New Atlas.

Разместить необходимое оборудование на склонах Охос-дель-Саладо взялся помочь немецкий автомобилестроительный концерн Daimler, выделивший для этого два универсальных грузовика-вездехода Unimog U 5023. Отметим, что транспортные средства данной модели оснащены мощными лебедками, особыми шинами и необычной системой, позволяющей для устойчивости на ходу менять положение центра тяжести машины.

Самое дальнее место для разбивки лагеря находится на высоте в 6100 метров. Поднявшись к нему по крутым каменистым дорогам и установив последнюю аварийную радиостанцию, инженеры успешно выполнили поставленную перед ними задачу. Вместе с тем, после этого команда решила не начать спускаться вниз, а проехать еще немного дальше — чтобы установить новый мировой рекорд для четырехколесных автомобилей. Преодолев дополнительные 594 м ввысь (конечная высота составила 6694 м), инженеры успешно воплотили задуманное в жизнь.

Напоследок отметим, что новый рекорд был установлен под надзором руководителя экспедиции Матиаса Йеше, которому принадлежит и предыдущий рекорд, установленный в 2014 году на более старой модели, грузовике Mercedes Zetros.

Источник: hightech.plus