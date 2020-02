Hasbro анонсировала выход ретро-консоли Tiger Electronics LCD — модель с одной игрой и монохромным экраном будет стоить $14,99

Компания Hasbro решила выпустить на рынок ремейк своей мобильной игровой консоли Tiger Electronics LCD, которая была достаточно популярной в 90-х годах прошлого века.

Уже осенью Hasbro начнет продавать сразу четыре версии консоли стоимостью всего $14,99 каждая. Дело в том, что в отличии от китайских моделей с 999+ играми эта консоль поддерживает только один проект. Соответственно, чтобы поиграть в новую игру, надо будет купить новую консоль.

Первыми на рынок выйдут версии с предустановленными играми The Little Mermaid, Transformers: Generation 2, X-Men Project X и Sonic the Hedgehog 3. По словам Hasbro, каждая новая игра «вдохновлена» оригинальной версией из 1990-х.

Консоль оснащается монохромным экран с раскрашенным задником, схема органов управления повторяет классический вариант, для работы требуется две батарейки AA.

Напомним, что это далеко не первое возвращение классических игрушек — на рынке доступен целый ряд новых версий ретро-консолей, а в 2017 году японская Bandai воскресила некогда мегапопулярную интерактивную игрушку Тамагочи.

Источник: The Verge