HL Alyx, который мы заслужили — украинский VR-симулятор обыска Underdog. Страх-OFF с тренингами за $2000

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В своем время мы достаточно часто писали об обысках разных IT-компаний — было даже несколько законодательных инициатив, призванный положить конец бесконтрольным обыскам и изъятию оборудования у IT-компаний, но, как известно, особо они ничего не поменяли. И вот сейчас стало известно о весьма необычном проекте «виртуальных обысков» для украинских компаний, призванном помочь бизнесу получить ценный опыт и подготовиться к обыскам в реальности. Речь о проекте под названием Underdog. Страх-OFF. На днях на AIN.UA вышла колонка руководителя проекта Ангелины Коршуновой.

В колонке для источника руководитель Underdog. Страх-OFF рассказывает, как возникла идея, и почему команда решила сделать ставку на платформу виртуальной реальности. Если вкратце, обыски — одна из суровых реалий украинского бизнеса, а VR обеспечивает самые широкие возможности в плане воссоздания качественной симуляции окружающей среды и глубины погружения.

Руководитель проекта выделяет три ключевых аспекта симуляции:

правовой — демонстрирует, какие действия представителей правоохранительных органов правомерны, а какие — нет, и как на них реагировать;

— демонстрирует, какие действия представителей правоохранительных органов правомерны, а какие — нет, и как на них реагировать; психологический — обеспечивает необходимый уровень стресса или дискомфорта, чтобы повысить устойчивость участников на случай реальных событий;

— обеспечивает необходимый уровень стресса или дискомфорта, чтобы повысить устойчивость участников на случай реальных событий; стратегический — каждая сценарная ветка раскрывает несколько типичных ситуаций обыска: допрос, провокация, протоколирование содержания сейфа и т.д. В каждой такой истории заложены более и менее эффективная линия поведения. Так участник тренируется быстро принимать нужные решения и формировать новую модель поведения.

Сотрудников компании, у которой проводят обыск, и следователя играют профессиональные актеры. А спецназ — реально действующие бойцы, чтобы воссоздать картину действия максимально натуральной, эмоциональной и вовлекающей.

Еще одна особенность — съемка в формате 360°. Для этого требовались специальная камера и экипировка главного героя, что также сказалось на постановке сцен и организации всей локации. По словам Ангелины Коршуновой, бюджет на разработку и производство подобного проекта в Украине стартует от $25 000.

В процессе создания симулятора команда отсняла 50 возможных сценариев развития событий, выстраивающихся в единую сюжетную линию. В зависимости от решения участника события развиваются по тому или другому сценарию.

После прохождения симуляций эксперты подробно разбирают каждую историю и принятые решения, разъясняя правовые аспекты и помогают выбрать оптимальную тактику с учетом выбранной корпоративной стратегии.

Первая презентация проекта состоялась на iForum 2019. За день в симуляции побывало порядка 700 человек.

В месяц команда проводит по несколько тренингов. Базовый бюджет тренинга для группы из 10 человек — $2000, дальше стоимость зависит от количества участников, города проведения и других запросов.

Источник: AIN