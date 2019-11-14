Hyundai провела демонстрационные испытания технологии, позволяющей грузовикам выстраиваться в робоколонны





Наиболее эффективной стратегией передвижения для робогрузовиков будущего считается езда колоннами. Этот способ перемещения, как ожидается, позволит снизить количество пробок и аварий, а также расход топлива и выбросы парниковых газов.

Компания Hyundai провела в Южной Корее демонстрационные испытания системы, позволяющей грузовикам выстраиваться в робокараваны. На построенном правительством страны специально для испытаний автономного транспорта шоссе протяженностью 7,7 км запустили две фуры Hyundai Xcient, оснащенные системами автономного вождения третьего уровня. Поначалу водители фур управляли транспортными средствами независимо друг от друга, однако затем ПО машин предложило им выстроиться в колонну и после того, как предложение было принято, перешло в режим формирования каравана.

В первую очередь системы автомобилей установили обмен информацией о дорожной обстановке между собой и распределили роли: одна из машин стала ведущей, а вторая — ведомой. После этого система помощи водителю ведомого автомобиля взяла управления транспортным средством на себя, потребовав от водителя убрать ноги с педалей и руки с руля, и уже в автономном режиме приблизилась к ведущему грузовику на расстояние 16,7 м (такова была минимальная дистанция, разрешенная инженерами Hyundai). Завершив формирование колонны, грузовики уже сообща продолжили путь (ведущим автомобилем по-прежнему управлял водитель). Максимальная скорость во время испытаний была ограничена 60 км/ч.

Испытания показали, что ПО позволяет ведомому грузовику не только стабильно следовать за ведущим, но и одновременно с ним экстренно тормозить, а также автоматически увеличивать дистанцию до 25 метров в случае, если между ними фурами встраивается другое транспортное средство (во время тестового заезда в колонну вклинился легковой автомобиль организаторов теста). По завершению испытаний грузовики успешно вышли из режима колонны по запросу водителя ведомого большегруза.

В компании уверены, что уже в ближайшем будущем колонны грузовиков станут привычной частью дорожного трафика. При этом максимальная эффективность технологии будет достигнута тогда, когда колонны будут состоять из полностью автономного транспорта.

Когда Hyundai собирается коммерциализировать технологию, не уточняется. Вместе с тем, сообщается, что инженеры предприятия продолжат совершенствовать систему: в частности, они собираются уменьшить максимально допустимое расстояние между участниками колонны, а также научить ПО оперировать в том числе информацией о дорожной обстановке, получаемой от систем умного города.

Источник: hightech.plus