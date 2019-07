Игровая подписка EA Access наконец вышла на консолях PS4, в Украине она обойдется в 124 грн/мес или 799 грн/год

Игровая подписка EA Access наконец стала доступной для владельцев консолей Sony PlayStation 4. За сумму $5 в месяц или $30 в год игроки получают неограниченный доступ к играм EA, включая FIFA 19, Battlefield V, A Way Out, Titanfall 2, Mirror’s Edge Catalyst, The Sims 4 и др.

Стоимость подписки EA Access в Украине составляет 124 грн в месяц или 799 грн в год. Компания обещает регулярно расширять список доступных игр, в частности, чуть позже будут добавлены свежие FIFA 20 и Madden NFL 20.

Также игроки с подпиской EA Access смогут загружать эксклюзивные пробные версии с ранним доступом, а также получат 10% скидку на цифровые покупки в PlayStation Store, включая игры и DLC.

Напомним, что владельцы консолей Xbox One получили возможность использовать подписку EA Access еще в 2014 году, владельцы ПК — в 2016 году (Origin Access).

