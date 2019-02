Игровое подразделение Microsoft Studios переименовали в Xbox Game Studios, чтобы подчеркнуть эволюцию бренда Xbox

Компания Microsoft решила переименовать свое игровое подразделение, чтобы новое имя более полно отображало актуальную стратегию компании. В итоге подразделение Microsoft Studios теперь будет называться Xbox Game Studios.

В компании отметили, что бренд «Xbox» теперь ассоциируется не только с одноименными консолями, но и с играми для ПК и мобильных устройств. Новое название студии напоминает, что игровой бренд компании покрывает все доступные устройства, вне зависимости от того, во что, на чем или с кем пользователь захочет поиграть.

В состав Xbox Game Studios входят 13 отдельных команд разработки, каждая из которых отвечает за развитие конкретных франшиз, таких, как Age of Empires, Forza, Gears of War, Halo и Minecraft. Это студии 343 Industries, The Coalition, Compulsion Games, The Initiative, inXile Entertainment, Minecraft, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games, Rare, Turn 10 Studios, Undead Labs.

Отметим, что ближайшим релизом переименованного подразделения станет Crackdown 3 (15 февраля), на очереди Gears 5 и Ori and the Will of the Wisps, а также масштабные обновления для игр Sea of Thieves, Forza Horizon 4 и Minecraft.

Напомним, что в середине прошлого года Microsoft купила сразу несколько игровых студий, включая Ninja Theory, Playground Games, Undead Labs и Compulsion Games. Все приобретённые студии стали частью бренда Microsoft Studios (теперь Xbox Game Studios) и вошли в новое структурное подразделение под названием The Initiative, возглавляемое бывшим руководителем Crystal Dynamics Даррелом Галлахаром.

Источник: Microsoft