Илон Маск рассказал Джо Рогану, что хочет сделать новый Tesla Roadster «летающим» и выпустить электрический микроавтобус со съемной солнечной крышей на случай конца света





Глава Tesla и SpaceX Илон Маск снова (уже в третий раз) пришел в подкаст «Joe Rogan Experience» американского комика Джо Рогана — да-да, тому самому, которому мы обязаны мемом про Маска, курящего косяк марихуаны. В очередной выпуске, вышедшем в Spotify 11 января, глава Tesla поделился своими мыслями относительно нового электрического спорткара Tesla Roadster и озвучил очередную идею фикс.

«Я хочу, чтобы он парил над землей, и я пытался придумать, как заставить эту штуку летать, ну, знаешь, не убивая людей. Может, он сможет парить на высоте метра над землей или около того. Если резко упадете, подвеска треснет, но вы останетесь живым», — сказал Илон Маск в выпуске подкасте Joe Rogan Experience 11 января.

Это уже не первый раз, когда Маск говорит о новом Tesla Roadster в таком контексте. После недавнего финансового отчета (с первой годовой прибылью!) в своем твиттере Илон Маск, отвечая на вопросы о Tesla Roadster, отметил, что это будет «отчасти ракета» (очевидно, речь о пакете опций с ракетными технологиями SpaceX) и сможет «немного летать». С другой стороны, даже сейчас автомобили Tesla при определенных условиях могут буквально летать. Также глава Tesla в твиттере подтвердил, что производство нового Roadster стартует в 2022 году. И если в итоге новый Tesla Roadster действительно сможет парить, то у регуляторов наверняка возникнут вопросы к компании Илона Маска.

В прошлом месяце Tesla представила обновленные автомобили Model S и Model X, выделяющиеся, в числе прочего, новым U-образным рулем, напоминающим «штурвал» гоночных болидов Формулы-1 — и без вопросов со стороны регулятора NHTSA не обошлось.

В новом интервью Джо Роган спросил Илона Маска, законно ли использовать такой руль:

Да, взять хотя бы [автомобили] Формулы-1, где используется Y-образный штурвал», — сказал Маск.

Да, но на машинах Формулы-1 не ездят по скоростным шоссе. Мне нравится при вождении класть руку на верхнюю часть рулевого колеса.

Что ж, автопилот вскоре станет достаточно хорош, чтобы вам не приходилось тратить много времени на вождение. Я считаю, что вы можете положить руку на колено … это тоже будет просто отлично.

И тут вспоминается, как в одном из старых интервью сооснователь Google Сергей Брин говорил, что вождение приносит удовольствие только 1% времени.

В 2013 году Илон Маск купил один из автомобилей Lotus Esprit S1, участвовавших в съемках десятого фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил» 1977 года, намереваясь сделать ее машиной-трансформером. Он по-прежнему владеет машиной, но насколько бизнесмен преуспел в достижении цели, неясно. К слову, в 2020 году в одном из твитов Илон Маск он размышлял о превращении Tesla Cybertruck в амфибию.

Еще одна идея фикс, озвученная Илоном Маском в подкасте, касается электрического микроавтобуса Tesla, слухи о котором ходят очень дано. На недавнем отчете Маск заявил, что в какой-то момент обязательно сделает микроавтобус. В интервью Джо Рогану он рассказал, что хочет выпустить электрический микроавтобус с оперативно разворачиваемой солнечной крышей на случай конца света.