Илон Маск высказался в поддержку возможного кандидата в президенты США Эндрю Яна, сторонника БОД

Миллиардер Илон Маск выбрал своего кандидата в президенты США — им оказался венчурный капиталист Эндрю Ян, который хочет ввести безусловный основной доход (БОД) для всех американцев. Шансы Яна на номинацию от Демократической партии невелики, но ни его, ни Маска это не смущает. При этом Илон обозначил свою позицию на необычно раннем этапе президентской гонки.

Отметим, что «президент-гот» — это шуточная отсылка к апрельскому интервью, в котором Ян вспоминал, что в молодости увлекался контр-культурой.

Впрочем, Маск поддерживает и главную серьезную идею Яна — БОД, который тот называет Freedom Dividend и спасением для жителей США в эпоху автоматизации. По задумке Эндрю, каждый совершеннолетний американец сможет получать по $1000 в месяц, а финансировать выплаты можно за счет введения НДС для инновационных компаний — которые как раз и лишают американцев рабочих мест, внедряя роботов и алгоритмы — «на уровне вдвое ниже европейского».

«Я капиталист. И верю, что базовый доход необходим для того, чтобы капитализм существовал», – говорил возможный кандидат в президенты газете The New York Times в 2018 году.

Маск в ходе дискуссии в Twitter заявил, что такая политика «определенно необходима».

Как напоминает Business Insider, во время предыдущей президентской кампании глава SpaceX поддерживал Хиллари Клинтон, но после победы Дональда Трампа принял предложение присоединиться к его консультационному совету по вопросам бизнеса, куда президент пригласил видных бизнесменов. Спустя полгода Маск со скандалом вышел из органа, когда Трамп в очередной раз заявил, будто никакого глобального потепления не существует.

Сейчас Ян — один из примерно двух десятков претендентов на выдвижение от Демократической партии в качестве кандидата в президенты США на предстоящих выборах, которые запланированы на 3 ноября 2020 года.

Thank you Elon — this means a great deal. Congrats on building the future. 👍🚀

— Andrew Yang (@AndrewYang) August 10, 2019