Inkwood Research: незамысловатые коботы активно проникают во все бизнес-сферы
Мировой рынок коботов — роботов, работающих совместно с людьми — к 2025 году достигнет $9,27 млрд, говорится в новом аналитическом документе, опубликованном компанией Inkwood Research.
Для сравнения отметим, что в 2016 году рынок коботов оценивался всего в $263 млн. Таким образом, ежегодный темп роста составит, по мнению экспертов, 49,14% — поразительный успех для отрасли, которой практически не существовало до 2008, когда Universal Robots представила первого кобота UR5.
Как говорится в отчете, все больше представителей малого и среднего бизнеса отдают предпочтение решениям по автоматизации, поскольку они более эффективны и менее затратны. Один такой кобот обходится работодателю приблизительно в $30 тысяч.
Такой высокий спрос можно считать признаком уже свершившейся революции, полагают эксперты.
Что такое коботы
Коботы — это небольшие аппараты, снабженные, как правило, одним или двумя манипуляторами, которые можно программировать на выполнение рутинных задач — от сортировки предметов до точной сборки. Сами роботы являются, прежде всего, платформами. Купив базовую модель с набором сенсоров и рабочих рук-инструментов, пользователь может легко приспособить его для широкого спектра задач.
Чаще всего коботы используются для упаковки, сборки, погрузки, обслуживании станков и испытания качества. Среди основных потребителей — транспортная индустрия, аэрокосмическая, пищевая промышленность, производство электроники, полупроводников, пластика и полимеров, металлургия и машиностроение.
В отличие от людей, роботов можно быстро обучить разным навыкам, они не требуют отдыха, зарплаты и повышений и в случае чего не напишут в самый неподходящий момент заявление об увольнении. Также они решают проблему нехватки кадров. При этом стоимость коботов достаточно низка, чтобы их могли себе позволить даже небольшие независимые компании.
Еще одним преимуществом незамысловатых роботов является то, что они легко могут работать бок о бок с людьми. Они оборудованы множеством датчиков и другими механизмами безопасности и сразу же прерывают действие, если происходит незапланированный контакт с человеком, например, у конвейерной ленты. Это означает, что для таких роботов не нужно обустраивать отдельные помещения или как-то видоизменять существующие условия.
«Хорошо это или плохо, но правила игры меняются. Не стоит удивляться, если в ближайшие несколько лет вы обнаружите, что в вашем любимом магазине продукты питания на полки выставляет роботизированная рука», — подытожили журналисты ZDnet.
Источники: ZDnet, hightech.fm