Inkwood Research: незамысловатые коботы активно проникают во все бизнес-сферы

Мировой рынок коботов — роботов, работающих совместно с людьми — к 2025 году достигнет $9,27 млрд, говорится в новом аналитическом документе, опубликованном компанией Inkwood Research.

Для сравнения отметим, что в 2016 году рынок коботов оценивался всего в $263 млн. Таким образом, ежегодный темп роста составит, по мнению экспертов, 49,14% — поразительный успех для отрасли, которой практически не существовало до 2008, когда Universal Robots представила первого кобота UR5. Как говорится в отчете, все больше представителей малого и среднего бизнеса отдают предпочтение решениям по автоматизации, поскольку они более эффективны и менее затратны. Один такой кобот обходится работодателю приблизительно в $30 тысяч. Такой высокий спрос можно считать признаком уже свершившейся революции, полагают эксперты. Что такое коботы

Коботы — это небольшие аппараты, снабженные, как правило, одним или двумя манипуляторами, которые можно программировать на выполнение рутинных задач — от сортировки предметов до точной сборки. Сами роботы являются, прежде всего, платформами. Купив базовую модель с набором сенсоров и рабочих рук-инструментов, пользователь может легко приспособить его для широкого спектра задач.

Чаще всего коботы используются для упаковки, сборки, погрузки, обслуживании станков и испытания качества. Среди основных потребителей — транспортная индустрия, аэрокосмическая, пищевая промышленность, производство электроники, полупроводников, пластика и полимеров, металлургия и машиностроение.