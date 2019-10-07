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Instagram тестирует возможность показывать «истории» отдельным группам подписчиков

Instagram тестирует возможность показывать «истории» отдельным группам подписчиков

Instagram тестирует возможность показывать «истории» отдельным группам подписчиков


Instagram тестирует функцию групповых «историй», которые смогут видеть только отдельные группы подписчиков, выбранные пользователем. Исследовательница Джейн Вонг нашла функцию в одной из тестовых сборок приложения.

На скриншотах Вонг видно, что перед публикацией фото или видео в «историях» пользователь может выбрать, кто их увидит: все пользователи, «близкие друзья» или только участники конкретной группы подписчиков. Таких групп, судя по всему, можно создать несколько.

Функция может быть полезна для пользователей, у которых есть ряд подписчиков, имеющих особые интересы, отмечает The Next Web. С ее помощью пользователи смогут объединить таких подписчиков в группу и впоследствии показывать им «истории», которые интересны только им, не демонстрируя при этом эти «истории» всем подписчикам.

Представители Instagram не прокомментировали находку Вонг и пока не заявляли о планах запуска или тестирования «историй» для групп.

Источник: VC

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