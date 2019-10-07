Instagram тестирует возможность показывать «истории» отдельным группам подписчиков

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Instagram тестирует функцию групповых «историй», которые смогут видеть только отдельные группы подписчиков, выбранные пользователем. Исследовательница Джейн Вонг нашла функцию в одной из тестовых сборок приложения.

Instagram is testing Group Story pic.twitter.com/zNKaV19kYA — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 5 октября 2019 г.

На скриншотах Вонг видно, что перед публикацией фото или видео в «историях» пользователь может выбрать, кто их увидит: все пользователи, «близкие друзья» или только участники конкретной группы подписчиков. Таких групп, судя по всему, можно создать несколько.

Функция может быть полезна для пользователей, у которых есть ряд подписчиков, имеющих особые интересы, отмечает The Next Web. С ее помощью пользователи смогут объединить таких подписчиков в группу и впоследствии показывать им «истории», которые интересны только им, не демонстрируя при этом эти «истории» всем подписчикам.

Представители Instagram не прокомментировали находку Вонг и пока не заявляли о планах запуска или тестирования «историй» для групп.

Источник: VC