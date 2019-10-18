Инженеры Textron Systems представили многофункциональный роботанк Ripsaw M5

Textron Systems, оборонное подразделение американского промышленного конгломерата Textron, разработало роботизированный танк Ripsaw M5 с автоматической пушкой и двумя беспилотными аппаратами на борту. Автономная тяжело вооруженная боевая машина, представленная в ходе выставки достижений военной промышленности Соединенных Штатов AUSA 2019, согласно задумке, будет выполнять на поле боя функции «ведомого», осуществляя поддержку обычных танков и бронетранспорта и прикрывая солдат.

Как сообщает Popular Mechanics, новинка оснащена дизельным двигателем на 600 л. с., позволяющим танку развивать максимальную скорость 100 км/ч и преодолевать различные препятствия, а также орудийной башней Kongsberg MCT-30 Protector — точно такой же, что стоит на бронемашине Stryker Dragoon. Управляется устройство удаленно из командного центра.

Показанный на выставке прототип нес на борту орудие в виде автоматической 30-мм пушки Mk. 44 Bushmaster II, эффективной против небронированных целей, пехоты и автотехники, однако при необходимости ее можно заменить на дистанционно управляемый противотанковый ракетный комплекс CROWS-J или зенитную ракетную установку. Помимо этого, на Ripsaw M5 можно навесить оборудование для поиска мин и уничтожения самодельных взрывных устройств.

По утверждению инженеров, роботанк может использоваться не только для ведения огня, но и для разведывательных миссий. Для этого боевая машина оборудована башней наблюдения с обычными и инфракрасными камерами, обеспечивающими 360-градусный обзор, а кроме того, она может выпускать два вида беспилотных аппаратов: БПЛА R80D Skyraider, способный нести до 2 кг полезной нагрузки со скоростью 50 км/ч и оставаться в воздухе 50 минут; и наземного робота SUGV с камерами видеонаблюдения на выдвижной «руке», позволяющей выглядывать из-за кустов и манипулировать предметами. Последний способен даже забираться по ступеням, так что его можно послать внутрь здания.

Другие подробности о представленном устройстве не сообщаются.

Источник: hightech.plus