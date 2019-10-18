Блоги
Инженеры Textron Systems представили многофункциональный роботанк Ripsaw M5

Инженеры Textron Systems представили многофункциональный роботанк Ripsaw M5

Инженеры Textron Systems представили многофункциональный роботанк Ripsaw M5


Textron Systems, оборонное подразделение американского промышленного конгломерата Textron, разработало роботизированный танк Ripsaw M5 с автоматической пушкой и двумя беспилотными аппаратами на борту. Автономная тяжело вооруженная боевая машина, представленная в ходе выставки достижений военной промышленности Соединенных Штатов AUSA 2019, согласно задумке, будет выполнять на поле боя функции «ведомого», осуществляя поддержку обычных танков и бронетранспорта и прикрывая солдат.

Как сообщает Popular Mechanics, новинка оснащена дизельным двигателем на 600 л. с., позволяющим танку развивать максимальную скорость 100 км/ч и преодолевать различные препятствия, а также орудийной башней Kongsberg MCT-30 Protector — точно такой же, что стоит на бронемашине Stryker Dragoon. Управляется устройство удаленно из командного центра.

Показанный на выставке прототип нес на борту орудие в виде автоматической 30-мм пушки Mk. 44 Bushmaster II, эффективной против небронированных целей, пехоты и автотехники, однако при необходимости ее можно заменить на дистанционно управляемый противотанковый ракетный комплекс CROWS-J или зенитную ракетную установку. Помимо этого, на Ripsaw M5 можно навесить оборудование для поиска мин и уничтожения самодельных взрывных устройств.

Ripsaw M5, оснащенный противотанковым ракетным комплексом CROWS-J.

По утверждению инженеров, роботанк может использоваться не только для ведения огня, но и для разведывательных миссий. Для этого боевая машина оборудована башней наблюдения с обычными и инфракрасными камерами, обеспечивающими 360-градусный обзор, а кроме того, она может выпускать два вида беспилотных аппаратов: БПЛА R80D Skyraider, способный нести до 2 кг полезной нагрузки со скоростью 50 км/ч и оставаться в воздухе 50 минут; и наземного робота SUGV с камерами видеонаблюдения на выдвижной «руке», позволяющей выглядывать из-за кустов и манипулировать предметами. Последний способен даже забираться по ступеням, так что его можно послать внутрь здания.

Другие подробности о представленном устройстве не сообщаются.

Источник: hightech.plus

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить