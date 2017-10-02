Инженеры Массачусетского технологического института разработали Primer — крошечного робота-оригами
Инженеры Массачусетского технологического института разработали робота Primer, способного принимать самые различные формы по принципу оригами. С подробностями исследования можно ознакомиться в Science Robotics.
Ядром системы выступает сам Primer. На первый взгляд это не привычный нам робот, а, скорее, просто маленький магнитный кубик, дистанционно управляемый с помощью магнитных полей. Сам по себе он может лишь двигаться за счет покачивания и ничего сверхъестественного собой не являет. Но стоит ему надеть экзоскелет (подобно тому, как Тони Старк надевает доспехи Железного человека, чтобы бороться со злом), как ситуация меняется кардинальным образом.
Как сообщается, для выполнения незамысловатым устройством сложных задач, таких как езда, плавание или скольжение, ученые разработали специальные экзоскелеты, каждый из которых выполнен из пластикового листа, при нагревании принимающего определенную форму за несколько секунд. Задача робота – лишь встать поверх него, далее под воздействием тепла «наряд» начинает складываться вокруг Primer, словно оригами из бумаги.
Говоря конкретнее, ученые разработали четыре каркаса: в форме лодки, планера; еще один превращает робота в колесо; последний же предназначен для «ходьбы». Крошечный робот может самостоятельно «надеть» любой из них. Более того, Primer может надеть даже несколько экзоскелетов одновременно, дабы получить сразу все способности. Чтобы снять ненужную оболочку, роботу достаточно погрузиться в специальную жидкость, которая растворит «наряд».
На видео ниже показано, как Primer надевает экзоскелеты и исследует незнакомую «местность» на столе, адаптируясь к различным средам. Правда, стоит отметить, что запись процесса представлена в ускоренном режиме — технология пока что весьма медлительна.
«Нам необязательно иметь много роботов, чтобы сделать что-то полезное, — отмечает автор исследования Даниэла Рус. — Благодаря подходу, основанному на трансформации, мы можем расширить диапазон способностей одного робота, предоставив ему различные «аксессуары» для использования в самых разных ситуациях. Зачем обновлять всего робота, когда можно обновить лишь одну его часть?»
В настоящее время исследователи работают над новыми экзоскелетами: так, они намерены научить работа-оригами преодолевать водные преграды, зарываться в песке и маскироваться.
В будущем, утверждают исследователи, подобного рода технологии позволят создавать многофункциональных роботов, которые смогут удаленно выполнять самые различные сложные задачи, например, участвовать в строительстве колоний в космосе, просто меняя экзоскелеты для выполнения разных поручений.
Кроме этого, такие роботы могут стать миниатюрными «робо-хирургами» в виде обыкновенных таблеток. Попав в ЖКТ, устройства смогут видоизмениться таким образом, чтобы взять образцы ткани или доставить в нужное место лекарственное средство.
Источники: Science Robotics, Indicator, Popmech