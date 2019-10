Иранские военные разработали миниатюрных боевых роботов — один из них стреляет из автомата Калашникова, второй представляет собой самоходную мину

Специалисты Армии Исламской Республики Иран представили боевых роботов проекта Heidar-1. Фотографии и видео испытаний роботов опубликованы на странице вооруженных сил Ирана в Twitter. По утверждению иранских инженеров, эти аппараты можно оснастить системой наблюдения или стрелковым оружием. Также их можно использовать в качестве самоходных мин.

Как сообщается, робот проекта Heidar-1 выполнен в небольшом прямоугольном корпусе на шестиколесном шасси. Технические подробности о новых роботах не раскрываются. На опубликованном видео испытаний Heidar-1 один из роботов ведет огонь из автомата Калашникова. На этом же видео другой робот заезжает под танк и взрывается. Правда, последствия такого подрыва танка не показаны.

Отметим, что сегодня Иран находится в международной изоляции из-за собственной программы развития ядерной энергетики: некоторые страны подозревают республику в намерении производить обогащенный плутоний и ядерное оружие. Вместе с тем, находясь под действием санкций, Иран, тем не менее, пытается демонстрировать, что способен вести передовые технические разработки, регулярно представляя новые модели роботов и беспилотников.

#Nezaja unveils its #Heidar1 project, a network-connected series of smart unmanned ground vehicles (#UGV‘s) developed to carry out assault against enemy infantry and armored units.#Iran #ایران https://t.co/5OsJBkzmsC pic.twitter.com/WtoGtDYAmN

— Iran Military (@Iran_Military) 4 октября 2019 г.