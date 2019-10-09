Иранские военные разработали миниатюрных боевых роботов — один из них стреляет из автомата Калашникова, второй представляет собой самоходную мину





Специалисты Армии Исламской Республики Иран представили боевых роботов проекта Heidar-1. Фотографии и видео испытаний роботов опубликованы на странице вооруженных сил Ирана в Twitter. По утверждению иранских инженеров, эти аппараты можно оснастить системой наблюдения или стрелковым оружием. Также их можно использовать в качестве самоходных мин.

Как сообщается, робот проекта Heidar-1 выполнен в небольшом прямоугольном корпусе на шестиколесном шасси. Технические подробности о новых роботах не раскрываются. На опубликованном видео испытаний Heidar-1 один из роботов ведет огонь из автомата Калашникова. На этом же видео другой робот заезжает под танк и взрывается. Правда, последствия такого подрыва танка не показаны.

Project Heidar-1

Network-connected anti-infantry and armor smart UGVs pic.twitter.com/EvFfxh3Ehg — Iran Military (@Iran_Military) 4 октября 2019 г.

Отметим, что сегодня Иран находится в международной изоляции из-за собственной программы развития ядерной энергетики: некоторые страны подозревают республику в намерении производить обогащенный плутоний и ядерное оружие. Вместе с тем, находясь под действием санкций, Иран, тем не менее, пытается демонстрировать, что способен вести передовые технические разработки, регулярно представляя новые модели роботов и беспилотников.

Напоследок уточним, что идея использования небольших роботов в качестве самоходных мин не нова. Так, в ходе Второй мировой войны немецкие войска использовали самоходные мины «Голиаф», которые представляли собой управляемые по проводу гусеничные платформы со взрывными зарядами (масса взрывчатого вещества варьировалась от 60 до 100 килограммов в зависимости от версии).

Хотя в общей сложности было произведено 7564 «Голиафа», это оружие не считали успешным из-за высокой удельной стоимости, низкой скорости (около 10 км/ч), низкой проходимости (устройство обладало небольшим дорожным просветом — всего 11 см), небольшой дальности действия (600 метров — такова была длина управляющего кабеля, намотанного на катушку в корпусе самоходной мины), уязвимости провода и тонкой брони (10 мм), которая была не в состоянии защитить самоходную мину от любой формы противотанкового оружия. Известно, что из-за многочисленных недочетов «Голиафам» зачастую не удавалось достигнуть цели.

Источник: N+1