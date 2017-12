Итоги 2017 года: самые популярные твиты

Сеть микроблогов Twitter опубликовала самые популярные твиты 2017 года.

Больше всего ретвитов по итогам года (и за всю историю соцсети) собрала просьба американского студента Картера Уилкерсона. В апреле студент поспорил с сетью закусочных Wendyʼs о том, что, если его интернет-публикация наберет 18 млн ретвитов, представители фастфуда выдадут Уилкерсону годовой абонемент на бесплатные наггетсы.

Его твит набрал лишь около 3,6 миллиона ретвитов, но Wendyʼs все же предоставила ему 12-месячный абонемент на наггетсы.

На втором месте оказалась публикация Барака Обама, посвященная событиям в Шарлотсвилле.

Третье место в рейтинге занял Пенсильванский университет, который пообещал перечислять по 15 центов с каждого ретвита на счета потерпевших от урагана «Харви» на юге США. Пост собрал 1,2 миллиона ретвитов, жертвы природного катаклизма получили примерно $180 тысяч.

Четвертое место заняла певица Ариана Гранде, выражающая соболезнования жертвам взрыва, который произошел на одном из ее концертов.

broken. from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

Пятое место досталось аккаунту President Obama и твиту, который посвящен президентским выборам.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.

— President Obama (@POTUS44) January 11, 2017