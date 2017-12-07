Итоги 2017 года: самые популярные твиты

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Сеть микроблогов Twitter опубликовала самые популярные твиты 2017 года.

Больше всего ретвитов по итогам года (и за всю историю соцсети) собрала просьба американского студента Картера Уилкерсона. В апреле студент поспорил с сетью закусочных Wendyʼs о том, что, если его интернет-публикация наберет 18 млн ретвитов, представители фастфуда выдадут Уилкерсону годовой абонемент на бесплатные наггетсы.

Его твит набрал лишь около 3,6 миллиона ретвитов, но Wendyʼs все же предоставила ему 12-месячный абонемент на наггетсы.

На втором месте оказалась публикация Барака Обама, посвященная событиям в Шарлотсвилле.

«Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии», – процитировал экс-президент США Нельсона Манделу.

Третье место в рейтинге занял Пенсильванский университет, который пообещал перечислять по 15 центов с каждого ретвита на счета потерпевших от урагана «Харви» на юге США. Пост собрал 1,2 миллиона ретвитов, жертвы природного катаклизма получили примерно $180 тысяч.

Четвертое место заняла певица Ариана Гранде, выражающая соболезнования жертвам взрыва, который произошел на одном из ее концертов.

«Разбита. От всего сердца, мне очень очень жаль. У меня нет слов», – написала исполнительница.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

Пятое место досталось аккаунту President Obama и твиту, который посвящен президентским выборам.

«Спасибо вам за все. Моя последняя просьба – такая же, как и первая. Я прошу вас верить – но не в мою способность осуществлять изменения, а в себя», – говорится в посте.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours. — President Obama (@POTUS44) January 11, 2017

Источник: Twitter