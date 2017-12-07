Итоги 2017 года: самые популярные твиты
Сеть микроблогов Twitter опубликовала самые популярные твиты 2017 года.
Больше всего ретвитов по итогам года (и за всю историю соцсети) собрала просьба американского студента Картера Уилкерсона. В апреле студент поспорил с сетью закусочных Wendyʼs о том, что, если его интернет-публикация наберет 18 млн ретвитов, представители фастфуда выдадут Уилкерсону годовой абонемент на бесплатные наггетсы.
Его твит набрал лишь около 3,6 миллиона ретвитов, но Wendyʼs все же предоставила ему 12-месячный абонемент на наггетсы.
На втором месте оказалась публикация Барака Обама, посвященная событиям в Шарлотсвилле.
«Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии», – процитировал экс-президент США Нельсона Манделу.
Третье место в рейтинге занял Пенсильванский университет, который пообещал перечислять по 15 центов с каждого ретвита на счета потерпевших от урагана «Харви» на юге США. Пост собрал 1,2 миллиона ретвитов, жертвы природного катаклизма получили примерно $180 тысяч.
Четвертое место заняла певица Ариана Гранде, выражающая соболезнования жертвам взрыва, который произошел на одном из ее концертов.
«Разбита. От всего сердца, мне очень очень жаль. У меня нет слов», – написала исполнительница.
broken.
from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.
— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017
Пятое место досталось аккаунту President Obama и твиту, который посвящен президентским выборам.
«Спасибо вам за все. Моя последняя просьба – такая же, как и первая. Я прошу вас верить – но не в мою способность осуществлять изменения, а в себя», – говорится в посте.
Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.
— President Obama (@POTUS44) January 11, 2017
Источник: Twitter