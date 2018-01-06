JerryRigEverything опубликовал рейтинг наиболее и наименее прочных и ремонтопригодных смартфонов Smartphone DURABILITY Awards 2017 [видео]

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Хорошо известный читателям нашего ресурса видеоблогер JerryRigEverything не смог остаться в стороне от обычая подводить итоги года и опубликовал собственный рейтинг Smartphone DURABILITY Awards 2017, в который вошли победители в номинациях наиболее и наименее прочных, ремонтопригодных и интересных смартфонов.

Итак, самым ремонтопригодным смартфоном (Most Repairable) прошедшего года автор признал модель Google Pixel 2, которая покорила его простотой разборки и замены экрана.

Наименее ремонтопригодными (Least Repairable) автор считает всю тройку новых смартфонов от Apple, включая модели iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Причина очевидна – не просто хрупкий стеклянный корпус, но еще и очень дорогой в ремонте корпус. Напомним, что при отсутствии страховки AppleCare+ замена экрана в смартфоне iPhone X будет стоить $279, а заднего стекла – целых $549.

Самым прочным (Most Durable) смартфоном 2017 года по мнению канала JerryRigEverything стала модель Nokia 6 (надеемся, измененный блок камеры и сканер отпечатков обновленной модели Nokia 6 (2018) не слишком сильно ослабили прочность задней панели новинки). Она смогла выиграть не только у “стеклянных” смартфонов Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy Note8 и LG V30, но и у достаточно прочного Google Pixel 2, который по совокупности характеристик все же проиграл Nokia

Если хочется найти прочный, но при этом достаточно бюджетный вариант, то автор рекомендует OnePlus 5t или любую недорогую модель из линейки Nokia.

В числе претендентов на звание наименее прочного (Least Durable) смартфона 2017 года фигурировали модели Honor 6X и BlackBerry Key One, однако награду получил HTC U11. Это решение вряд ли удивит тех, кто смотрел видео с его испытанием на изгиб – там корпус не просто треснул, а оказался настолько “мягким”, что небольшой изгиб повредил саму матрицу.

Интересно, что один из участников не очень приятной предыдущей категории получил награду Most improved smartphone за то, что его производитель внес изменения в конструкцию после критики блогеров и критиков. Речь о модели BlackBerry Key One, которой более надежно закрепили экран, благодаря чему он перестал “выпадать” из корпуса во время случайного изгиба.

И, наконец, на звание наиболее инновационного смартфона претендовало несколько моделей, включая Razer Phone со 120 Гц экраном и мощной игровой начинкой и Essential Phone с керамической крышкой и титановой рамкой, однако в итоге награда досталась премиум-смартфону HTC U Ultra Sapphire edition стоимостью $950. Основным достоинством аппарата автор посчитал экран с защитой из сапфирового стекла, которое в реальной жизни можно поцарапать разве что кольцом с бриллиантом (уровень 8 по шкале Мооса).

P.S. Если вы вдруг пропустили, то обязательно посмотрите подборку лучших смартфонов 2017 года от Маркуса Браунли (Marques Brownlee):

Источник: JerryRigEverything