Кабмин намерен найти у «Укрзалізниці» и «Укрпошти» избыточное имущество, чтобы сдать его в аренду либо вовсе продать

Кабинет Министров Украины на заседании 12 октября поручил Национальной акционерной компании «Нафтогаз України», а также акционерным обществам «Укрзалізниця» и «Укрпошта» провести детальный анализ и аудит своих балансов с целью выявления «избыточного имущества», которое можно было бы продать либо сдать в аренду. Об этом говорится в отчете о заседании правительства на его официальном сайте.

«Кабинет министров поручил НАК «Нафтогаз України», «Укрзалізниці», «Укрпошті» и другим ключевым центральным органам исполнительной власти провести детальный анализ и аудит своих балансов, балансов своих дочерних предприятий и основанных ими субъектов хозяйствования и определиться относительно целесообразности содержания избыточного имущества с учетом стратегических планов развития.

Имущество, которое будет определено как избыточное или непрофильное для деятельности — продать или сдать в аренду по рыночной цене прозрачным способом через ProZorro.Продажи», — сказано на сайте Кабмина.