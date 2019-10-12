Калифорния превентивно запретила внедрять технологию распознавания лиц в нательные камеры полицейских

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Законодатели одного из самых технологически развитых штатов США серьезно восприняли угрозу приватности, которую несут незаметные камеры на форме полицейских, и в результате Калифорния стала первым штатом в США, где запрещено использование полицией технологии распознавания лиц для видео, сделанных нательными камерами правоохранителей. Причем делать это нельзя ни в реальном времени, ни позже, просматривая записи.

Как сообщается, законопроект разработал член Законодательного собрания Калифорнии Фил Тинг. Билль прямо запрещает «правоохранительным органам или сотрудникам правоохранительных органов устанавливать, активировать или использовать любую биометрическую систему наблюдения в связи с камерой офицера или данными, собранными камерой офицера».

После принятия законопроекта Тинг подчеркнул, что использование распознавания лиц в нательных камерах равноценно тому, что полиция будет проверять документы у каждого встречного и следить за каждым гражданином.

«Мой законопроект не позволит превратить штат в подобие полицейского государства. Он превентивно ограничивает функцию нательных камер тем, для чего они были созданы изначально — для обеспечения открытости и подотчетности полицейской службы», — указал Тинг.

Также чиновник отметил, что технология распознавания лиц пока еще крайне сырая:

«Не единожды было доказано, что распознавание лиц в настоящее время не совсем корректно справляется с идентификацией женщин, молодых и цветных людей. Использование данной технологии правоохранителями потенциально может привести к ложным подозрениям или даже арестам ни в чем не повинных», — отметил член Ассамблеи Калифорнии.

Среди критиков законопроекта — Ассоциация шерифов штата, заявившая, что такого рода запреты «ограничивают эффективность работы правоохранительных органов и подрывают безопасность граждан». По мнению стражей порядка, использование технологии распознавания лиц в будущем позволило бы им оперативно выявлять находящихся в розыске лиц в общественных местах, что в конечном итоге «сэкономило бы время и деньги полицейских департаментов».

Напоследок отметим, что активная критика со стороны правоохранителей вынудила Тинга сделать закон временным: по истечении трех лет его действие закончится и практику будут оценивать снова.

Источник: hightech.plus