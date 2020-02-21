Канадские полицейские показали, как может выглядеть патрульный автомобиль на основе Tesla Cybertruck (и поинтересовались мнением Илона Маска)

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Не так давно мы написали о том, что электропикапом Tesla Cybertruck заинтересовалась мексиканская полиция. Теперь к ним решили присоединиться полицейские другой соседней с США страны, представив свое видение патрульной машины на основе еще невыпущенной модели.

В частности, подразделение безопасности дорожного движения полиции Онтарио (Канада) решило выяснить у Илона Маска, какая из моделей лучше в качестве патрульного автомобиля — Tesla Cybertruck или Tesla Model X.

Hey @elonmusk can you suggest which model would make make a better police car? #Cybertruck or #TeslaX? pic.twitter.com/texsL1enJ3 — OPP Highway Safety Division (@OPP_HSD) February 19, 2020

При этом канадские полицейские не поленились придумать соответствующий дизайн, а не просто использовали официальное изображение электромобилей.

Напомним, что Tesla Cybertruck выйдет на рынок в трех версиях — базовой (400 км), средней (480 км) и топовой (800 км) по цене $39,900, $49,900 и $69,900 соответственно. При этом старт производства базовой и средней версии намечен на конец 2021 года, а топовая поступит в продажу только в конце 2022 года.

Источник: Electrek