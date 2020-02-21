Блоги
Канадские полицейские показали, как может выглядеть патрульный автомобиль на основе Tesla Cybertruck (и поинтересовались мнением Илона Маска)

Канадские полицейские показали, как может выглядеть патрульный автомобиль на основе Tesla Cybertruck (и поинтересовались мнением Илона Маска)

Канадские полицейские показали, как может выглядеть патрульный автомобиль на основе Tesla Cybertruck (и поинтересовались мнением Илона Маска)


Не так давно мы написали о том, что электропикапом Tesla Cybertruck заинтересовалась мексиканская полиция. Теперь к ним решили присоединиться полицейские другой соседней с США страны, представив свое видение патрульной машины на основе еще невыпущенной модели.

В частности, подразделение безопасности дорожного движения полиции Онтарио (Канада) решило выяснить у Илона Маска, какая из моделей лучше в качестве патрульного автомобиля — Tesla Cybertruck или Tesla Model X.

При этом канадские полицейские не поленились придумать соответствующий дизайн, а не просто использовали официальное изображение электромобилей.

Напомним, что Tesla Cybertruck выйдет на рынок в трех версиях — базовой (400 км), средней (480 км) и топовой (800 км) по цене $39,900, $49,900 и $69,900 соответственно. При этом старт производства базовой и средней версии намечен на конец 2021 года, а топовая поступит в продажу только в конце 2022 года.

Источник: Electrek

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить