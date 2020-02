Канадские полицейские показали, как может выглядеть патрульный автомобиль на основе Tesla Cybertruck (и поинтересовались мнением Илона Маска)

Не так давно мы написали о том, что электропикапом Tesla Cybertruck заинтересовалась мексиканская полиция. Теперь к ним решили присоединиться полицейские другой соседней с США страны, представив свое видение патрульной машины на основе еще невыпущенной модели.

В частности, подразделение безопасности дорожного движения полиции Онтарио (Канада) решило выяснить у Илона Маска, какая из моделей лучше в качестве патрульного автомобиля — Tesla Cybertruck или Tesla Model X.

Hey @elonmusk can you suggest which model would make make a better police car? #Cybertruck or #TeslaX? pic.twitter.com/texsL1enJ3

— OPP Highway Safety Division (@OPP_HSD) February 19, 2020