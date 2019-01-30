Китай производит 38% электроэнергии из возобновляемых источников

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Правительство КНР в рамках плановой «энергетической революции» агрессивно внедряет энергию из возобновляемых источников. В конечном итоге государство намерено существенно снизить зависимость от угля — главного источника парниковых газов и «виновника» глобального потепления.

Как сообщает китайское Национальное управление энергетики (NEA), в 2018 году «зеленые» мощности достигли 728 ГВт — 38,3% от всех имеющихся в стране. Сюда входят солнечная, био-, ветровая и гидро- энергетики. Чиновники отметили, что в 2018 году Китай подключил к сети 20,59 ГВт новых ветровых и 44,3 ГВт солнечных мощностей. Также государство завершило строительство гидроэлектростанций на 8,54 ГВт, доведя их общую мощность до 352 ГВт.

При этом внедрение происходит так быстро, что не все операторы успевают подготовить свои сети к особенностям «зеленых» мощностей. В результате, по оценке NEA, около 7% электроэнергии, вырабатываемой ветряными электростанциями, уходит в никуда. Вдобавок растет задержка выплат субсидий пользователям чистой энергии.

По этим причинам в стране даже рассматривают сценарий замедления темпов ввода новых ВИЭ-электростанций. Это нужно, чтобы все участники процесса успели подготовиться и решить сопутствующие бюрократические проблемы.

Наибольший вклад в обеспечение китайцев энергией по-прежнему вносят угольные электростанции. Вместе с тем, программа «энергетической революции» вносит изменения и в эту область: местные угольные электростанции постепенно обязывают устанавливать новейшие системы фильтрации и контроля выбросов. Как результат, к концу прошлого года 80% угольных электростанций перешли на технологию «ultra-low emission». Это означает, что 810 ГВт угольных мощностей стали значительно экологичнее.

Источники: SCMP, hightech.plus