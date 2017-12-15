Китаянка дважды возвращала iPhone X в магазин, поскольку система Face ID срабатывала на лицо ее коллеги

Ранее компания Apple честно призналась, что система Face ID – одна из главных особенностей нового iPhone X – может глючить путать близнецов и детей. И, действительно, вскоре после начала продаж появилось доказательство – видео, на котором 10-летний ребенок без труда обманул систему и разблокировал iPhone X, принадлежащий его матери. С переменным успехом обманывать Face ID удавалось братьям (не близнецам) и вьетнамской компании Bkav, создавшей на 3D-принтере специальную маску. Но, оказалось, что с двумя взрослыми людьми, не имеющими каких-либо родственных связей, у Face ID тоже могут возникнуть проблемы, что уже вызывает определенные вопросы.

Как сообщает источник, жительница китайского города Нанкин дважды возвращала iPhone X и получала полную денежную компенсацию из-за некорректной работы Face ID. Говоря точнее, в обоих случаях система Face ID ложно срабатывала на лицо ее коллеги.

Когда это случилось впервые, она сразу же позвонила в службу поддержки Apple, но там ей не поверили. Об этом позже рассказала на радио Jiangsu. Затем девушка/женщина вместе со своей коллегой отправились в магазин Apple, чтобы продемонстрировать проблему вживую. Сотрудники предположили, что проблема может быть связана с какими-то неполадками в камере и вернули клиентке деньги. Китаянка купила новый iPhone X, но ничего не изменилось – смартфон по-прежнему видел в стороннем человеке хозяйку. После этого китаянка повторно вернула смартфон. О том, планируется ли третья покупка iPhone X, женщина уточнять не стала.

Источник: scmp