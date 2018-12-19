Китайским ученым будут понижать социальный рейтинг за проступки

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Китайские чиновники придумали новый способ наказывать исследователей, которые совершили нарушения в научной сфере. Теперь провинившимся ученым будут понижать социальный рейтинг. Это значит, что они столкнутся с такими ограничениями в повседневной жизни, как невозможность получить кредит, основать компанию или купить билет на самолет. Помимо этого, нарушители научного этикета лишатся грантов, наград и своих должностей, а их имена будут обнародованы в целях «общественного порицания».

Как сообщается, новая политика наказаний в сфере науки станет продолжением противоречивой системы социального кредитования, которая все шире распространяется в Китае в последние несколько лет. В соответствии с ней, право наказывать ученых получат десятки правительственных учреждений. Ранее такие вопросы регулировали Министерство культуры и университеты.

«Правительство намерено наказывать за научные проступки ограничениями не только в академической сфере, но и в социальной, значительно усложняя повседневную жизнь провинившимся», — говорит Чэнь Бикун, исследователь из Нанкинского университете науки и технологии.

«Правительство считает, что пресечение неправомерных действий должно выходить за рамки академического сообщества или индивидуальной морали», — объясняет Ли Тан, исследователь из Университета Фудань в Шанхае.

При этом характер и масштабы предусмотренных наказаний удивили многих экспертов. Ни в одной стране мира нарушения в сфере исследований не караются так жестко и систематично, отмечает Ян Вэй, бывший глава Национального научного фонда Китая, который в настоящее время работает в Чжэцзянском университете.

Специалисты сходятся во мнении, что новая политика будет применяться в первую очередь к наиболее вопиющим случаям, вызывающим общественный резонанс или ведущим к серьезным последствиям. Кроме того, строго будут караться повторные нарушения. Ряд показательных процессов позволит правительству держать ученых под контролем, не приставляя к каждому персонального «надсмотрщика».

Научный сотрудник Национального университета Чао Тун Чин Чоу, в свою очередь, надеется, что чиновники предоставят ученым четкие, недвусмысленные критерии серьезности проступков.

«Исследователи должны понимать, о чем именно идет речь», — полагает Чоу.

Впрочем, метод кнута — не единственный способ отучить китайских исследователей от фальсификации данных и нарушения протокола. По словам Тан, в настоящее время в КНР стали популярны обязательные курсы по этике исследований для молодых ученых.

«Приучать к этическим нормам с начала научной карьеры крайне важно», — утверждает исследователь.

Напоследок отметим, что в последнее время лидеры Китая начинают уделять научным проступкам все больше внимания. Так, в мае этого года правительство заявило о масштабных реформах, которые должны повысить качество исследований в стране и сократить число публикаций со сфальсифицированными данными.

«Китай очень серьезно относится к целостности научного сообщества, и новая система наказаний научных сотрудников, несомненно, укрепит китайскую экосистему науки и исследований», — прогнозирует Макс Лу, инженер-химик и президент Университета Суррея, ранее консультировавший правительство КНР по вопросам научной политики.

Вместе с тем, Лу признает, что успех новой политики будет во многом зависеть от того, насколько серьезно китайское правительство подойдет к проблеме.

«Чтобы обеспечить выполнение огромного свода суровых правил, необходимо располагать достаточным количеством ресурсов и квалифицированных специалистов, способных выявлять нарушения», — подчеркнул он.

Источники: Nature, hightech.plus