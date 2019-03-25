Китайский гигант JD.com займется созданием умных городов «под ключ»

Китайский гигант электронной коммерции JD.com представил свое новое подразделение JD iCity, которое займется созданием умных городов при помощи машинного обучения и больших данных «под ключ» — по заказу муниципальных властей. Как сообщает South China Morning Post, новые технологии применят для управления дорожным движением и транспортом, а также для разработки локальной системы социального рейтинга. Есть и дополнительные инструменты — например, для экономии электроэнергии или организации умного паркинга.

Предполагается, что модернизация городов повысит качество жизни горожан и сделает городское управление более эффективным, говорит вице-президент JD.com Юй Чжэн. По его словам, в процессе возведения умного города компания планирует как собирать данные на местах, так и использовать сведения, уже накопленные другими своими подразделениями (по информации SCMP, сервисами китайского гиганта электронной коммерции в общей сложности пользуется свыше 300 млн человек).

Важно отметить, что у JD.com уже есть опыт в создании технологий для умных городов. В качестве удачного примера интеграции сервисов компании в городскую среду Чжэн приводит фирменную систему социального рейтинга, которую ныне тестируют в городском округе Суцянь. Оценку благонадежности, разработанную JD.com, применяют не только к гражданам, но и к частным предприятиям. При этом компания использует и данные, собранные на своих платформах, и информацию, предоставленную местными властями.

Кроме того, известно, что жителям Суцяня не проставляют рейтинг по единой системе. Алгоритм на базе ИИ рассматривает каждый случай индивидуально. Как пояснил Юй, если горожанин захочет арендовать велосипед, то система не станет учитывать, владеет ли он частной собственностью. Но если он решит взять кредит, наличие недвижимости будет иметь важное значение.

Источник: hightech.plus