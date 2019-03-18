KO1+ — моноцикл от американской компании Kiwano

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Американская компания Kiwano представила моноцикл KO1+.

Как сообщается, необычное транспортное средство оснащено мотором мощностью 1000 Вт, способным разогнать аппарат до 20 км/ч, а также батареей от LG, обеспечивающей запас хода до 40 км. Длительность зарядки KO1+ составляет один час.

Одноколесный 16-килограммовый скутер выполнен из углепластика, гибкого поликарбоната и сплава цинка, что обеспечивает долговечность и защиту от влаги класса IP54. При этом толстая покрышка моноцикла годится и для травы, и для грязи, и для песка, и для асфальта — амортизаторы смягчат любую выбоину на пути. Кроме того, моноцикл может взбираться на склоны с углом наклона 30 градусов.

Система Auto Deck Smart Control делает поездку плевым делом — просто становись на нескользящие складные педали и наклоняйся вперед. Хочешь повернуть — наклонись вправо или влево. Для остановки — выпрямись.

Спереди и сзади моноцикл оборудован светодиодными лампами, также у него есть ЖК-дисплей — на нем отображаются уровень заряда батареи, скорость и другая информация, — складная подножка для парковки и место для установки видеокамеры.

Помимо этого, KO1+ может «похвастаться» фирменным приложением-компаньоном для смартфона, работающим по Bluetooth, позволяющим настроить под себя режимы движения и активировать полезную функцию «следуй за мной». Также программа служит цифровым ключом.

Моноцикл KO1+ можно приобрести уже сегодня за $1300, выбрав между городской или внедорожной шиной. Дополнительные аксессуары вроде второго зарядного устройства или шлема Kiwano доступны за отдельную плату.

Источник: hightech.plus