Компания Nike реализовала в своем приложении функцию автоматического определения размера стоп человека





Производитель спортивной одежды Nike уделяет много внимания современным технологиям. Очередное доказательство этому — новая функция Nike Fit, реализованная в фирменном приложении для смартфонов Nike, позволяющая в два счета подобрать обувь нужного размера онлайн.

Как сообщает издание The Next Web, в основе «цифровой примерочной» лежат компьютерное зрение и машинное обучение. Воспользоваться решением проще простого: достаточно навести камеру смартфона на свои стопы, после чего за дело возьмется ИИ — алгоритмы определят 13 опорных точек и на основании этой информации в считанные секунды вычислят морфологию ног, выведя на экран гаджета нужный размер обуви.

Впрочем, этим функциональность приложения не ограничивается. На основании размера стоп ПО будет рекомендовать обувь разного размера в зависимости от целей покупки: скажем, если пользователь захочет купить кроссовки для повседневной носки, то программа посоветует ему приобрести обувь такого же размера, как и его стопы; однако, если человек будет присматриваться к кроссовкам для бега, приложение предупредит о том, что такая обувь должна быть чуточку меньше, поскольку бегать лучше в обуви, которая теснее прилегает к стопам.

Напоследок отметим, что примерка обуви на первый взгляд кажется слишком простым делом для новых технологий. Тем не менее, сами люди не очень хорошо справляются с этой задачей: по данным Nike, 60% населения носят обувь неправильного размера. Это негативно влияет как на повседневную жизнь, так и на спортивные результаты.

Кроме того, функцию Nike Fit, по мысли разработчиков, найдут полезной родители, которым станет намного проще подбирать обувь для своих чад.

Источник: hightech.plus