Компания Nike реализовала в своем приложении функцию автоматического определения размера стоп человека
Производитель спортивной одежды Nike уделяет много внимания современным технологиям. Очередное доказательство этому — новая функция Nike Fit, реализованная в фирменном приложении для смартфонов Nike, позволяющая в два счета подобрать обувь нужного размера онлайн.
Как сообщает издание The Next Web, в основе «цифровой примерочной» лежат компьютерное зрение и машинное обучение. Воспользоваться решением проще простого: достаточно навести камеру смартфона на свои стопы, после чего за дело возьмется ИИ — алгоритмы определят 13 опорных точек и на основании этой информации в считанные секунды вычислят морфологию ног, выведя на экран гаджета нужный размер обуви.
Впрочем, этим функциональность приложения не ограничивается. На основании размера стоп ПО будет рекомендовать обувь разного размера в зависимости от целей покупки: скажем, если пользователь захочет купить кроссовки для повседневной носки, то программа посоветует ему приобрести обувь такого же размера, как и его стопы; однако, если человек будет присматриваться к кроссовкам для бега, приложение предупредит о том, что такая обувь должна быть чуточку меньше, поскольку бегать лучше в обуви, которая теснее прилегает к стопам.
Напоследок отметим, что примерка обуви на первый взгляд кажется слишком простым делом для новых технологий. Тем не менее, сами люди не очень хорошо справляются с этой задачей: по данным Nike, 60% населения носят обувь неправильного размера. Это негативно влияет как на повседневную жизнь, так и на спортивные результаты.
Кроме того, функцию Nike Fit, по мысли разработчиков, найдут полезной родители, которым станет намного проще подбирать обувь для своих чад.
Источник: hightech.plus
- Интересно, что предназначение Nike Fit заключается не только в том, чтобы упростить жизнь потребителям. При помощи данной функции компания, среди прочего, намерена собрать больше данных о морфологии ног людей, чтобы усовершенствовать дизайн своих продуктов и сделать их более универсальными, а также существенно сэкономить: предполагается, что возможность подбирать обувь по размеру уменьшит количество возвратов приобретенных онлайн неподошедших товаров, на порядки сократив сопутствующие расходы.
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- Помимо приложения, Nike также разработала "умный коврик", работающий аналогичным образом: пользователю необходимо ступить на поверхность устройства, после чего оно подскажет подходящий размер обуви. В ближайшее время гаджет появится в ряде фирменных магазинов Nike.