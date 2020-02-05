Лазерный проектор вывел изображение на аэрозольный экран, который распылили в воздухе дроны





Компании CollMot и Phase 7 разработали достаточно необычный метод отображения больших и непрерывных изображений в воздухе с помощью дронов. Вместо того, чтобы работать как отдельные пиксели, дроны с дымогенераторами создают в воздухе аэрозольный экран, на который наземный лазерный проектор затем выводит изображение. На разработку обратило внимание издание IEEE Spectrum.

Отметим, что в последние годы мультикоптеры стали применять не только для съемки с воздуха и других практических задач, но и для создания так называемых дрон-шоу. В их рамках в воздух синхронно поднимаются десятки, сотни и даже тысячи дронов со светодиодами. Благодаря программному обеспечению они могут выстраиваться в воздухе в огромные объемные фигуры разных цветов, причем даже анимированные, как это было на открытии Олимпиады в Южной Корее в 2018 году.

Но у таких дрон-шоу есть неизбежный недостаток — изображение состоит из множества небольших светящихся точек, разделенных гораздо большим пустым пространством. Инженеры из венгерской компании CollMot и немецкой Phase 7 показали прототип системы лазерной проекции на парящий в воздухе экран, позволяющей отображать непрерывные изображения.

Перед началом проекции в воздух поднимаются от 10 до 50 дронов, представляющих собой единый рой, работающий сообща. Каждый дрон оборудован дымогенератором, распыляющим аэрозоль под дрон. Благодаря этому в воздухе образуется большой аэрозольный экран, прозрачный для наблюдателя, но рассеивающий интенсивный свет.

На данный экран лазерный проектор на земле затем выводит сплошное цветное изображение, способное меняться гораздо быстрее, чем в обычных дрон-шоу. Разработчики отмечают, что размер проекции может составлять до 150 метров по ширине. Вместе с тем, из-за большой массы парогенераторов длительность пребывания дронов в воздухе, от которой, в свою очередь, зависит продолжительность работы аэрозольного экрана, составляет всего несколько минут.

Источник: N+1