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Марсоход «Персеверанс» — первые 100 дней на Марсе✔️. Главные достижения

Марсоход «Персеверанс» — первые 100 дней на Марсе✔️. Главные достижения

Марсоход «Персеверанс» — первые 100 дней на Марсе✔️. Главные достижения


Ровер «Персеверанс» миссии NASA Mars 2020 отметил свой небольшой юбилей — 1 июня исполнилось ровно 100 марсианских дней (марсианские солнечные сутки (сол) немного дольше земных — 24 часа, 39 минуты, 35,244 секунды) с момента высадки аппарата на поверхность Красной планеты. По этому случаю команда опубликовала в официальном твиттере миссии «Персеверанс» короткую анимацию с хроникой главных событий, а также список ключевых достижений.

Напомним, «Персеверанс» высадился на Марсе 18 февраля 2021 года, вместе с ним в кратер Езеро прибыл и беспилотный вертолет «Индженьюити» — вот тут можно посмотреть видео его посадки, записанное камерами, установленными на посадочной системе.

Что сделал «Персеверанс» в свои первые 100 дней на Марсе

Научная программа «Персеверанс» рассчитана минимум на два земных года (скорее всего, она будет продлена). Помимо изучения геологии и климата Марса, истории его эволюции, а также поисков следов древней жизни, аппарату поручено собрать образцы грунта для последующей доставки на Землю ракетой MSR (Mars Sample Return Mission) в 2031 году.

Более подробно об особенностях конструкции Perseverance и его научной программе можно узнать из нашего прошлогоднего материала.

«Марс-2020: Новый ровер NASA — «Персеверанс» — стартовал к Марсу. Он гораздо лучше «Кьюриосити» и даже располагает дроном

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