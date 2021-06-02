Марсоход «Персеверанс» — первые 100 дней на Марсе✔️. Главные достижения
Ровер «Персеверанс» миссии NASA Mars 2020 отметил свой небольшой юбилей — 1 июня исполнилось ровно 100 марсианских дней (марсианские солнечные сутки (сол) немного дольше земных — 24 часа, 39 минуты, 35,244 секунды) с момента высадки аппарата на поверхность Красной планеты. По этому случаю команда опубликовала в официальном твиттере миссии «Персеверанс» короткую анимацию с хроникой главных событий, а также список ключевых достижений.
Напомним, «Персеверанс» высадился на Марсе 18 февраля 2021 года, вместе с ним в кратер Езеро прибыл и беспилотный вертолет «Индженьюити» — вот тут можно посмотреть видео его посадки, записанное камерами, установленными на посадочной системе.
100 days (sols) on Mars, and feeling productive:
✅ Tested all cameras & instruments
✅ Returned 75,000+ pics
✅ Deployed #MarsHelicopter & captured its flights
✅ Recorded sounds of Mars
✅ Extracted oxygen from atmosphere
✅ Started south to first exploration zone
Onward. pic.twitter.com/ER5vWebqpb
— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 1, 2021
Что сделал «Персеверанс» в свои первые 100 дней на Марсе
- Проверил все свои камеры и научные инструменты.
- Отправил на Землю более 75 тыс. фотографий.
- Успешно провел операцию по высадке на поверхность планеты первого внеземного дрона «Индженьюити» и снимал его полеты — к настоящему моменту он уже совершил шесть испытательных полетов.
- Сделал несколько аудиозаписей при помощи бортовых микрофонов — роверу удалось записать гул винтов первого внеземного дрона «Индженьюити», а также щелчки лазера по камням и звуки езды по Марсу.
- Получить кислород из марсианской атмосферы.
- Отправился на юг к первой локации для проведения научных экспериментов.
Научная программа «Персеверанс» рассчитана минимум на два земных года (скорее всего, она будет продлена). Помимо изучения геологии и климата Марса, истории его эволюции, а также поисков следов древней жизни, аппарату поручено собрать образцы грунта для последующей доставки на Землю ракетой MSR (Mars Sample Return Mission) в 2031 году.
Более подробно об особенностях конструкции Perseverance и его научной программе можно узнать из нашего прошлогоднего материала.
«Марс-2020: Новый ровер NASA — «Персеверанс» — стартовал к Марсу. Он гораздо лучше «Кьюриосити» и даже располагает дроном