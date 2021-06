Марсоход «Персеверанс» — первые 100 дней на Марсе✔️. Главные достижения

Ровер «Персеверанс» миссии NASA Mars 2020 отметил свой небольшой юбилей — 1 июня исполнилось ровно 100 марсианских дней (марсианские солнечные сутки (сол) немного дольше земных — 24 часа, 39 минуты, 35,244 секунды) с момента высадки аппарата на поверхность Красной планеты. По этому случаю команда опубликовала в официальном твиттере миссии «Персеверанс» короткую анимацию с хроникой главных событий, а также список ключевых достижений.

Напомним, «Персеверанс» высадился на Марсе 18 февраля 2021 года, вместе с ним в кратер Езеро прибыл и беспилотный вертолет «Индженьюити» — вот тут можно посмотреть видео его посадки, записанное камерами, установленными на посадочной системе.

100 days (sols) on Mars, and feeling productive:

✅ Tested all cameras & instruments

✅ Returned 75,000+ pics

✅ Deployed #MarsHelicopter & captured its flights

✅ Recorded sounds of Mars

✅ Extracted oxygen from atmosphere

✅ Started south to first exploration zone

Onward. pic.twitter.com/ER5vWebqpb

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 1, 2021