Мартин Скорсезе советует не смотреть «Ирландца» на смартфоне и не разбивать фильм на мини-серии





Знаменитый голливудский режиссер Мартин Скорсезе, выпустивший намедни на Netflix высокобюджетную гангстерскую драму «Ирландец», обратился ко всем поклонникам его творчества с просьбой не смотреть его фильмы на мобильных телефонах.

«Если вы когда-либо захотите посмотреть один из моих фильмов или большинство из них, пожалуйста, пожалуйста, не используйте для этого смартфон. Самое меньшее — большой iPad, быть может», — заявил Скорсезе в ходе YouTube-передачи Popcorn, которую ведет американский кинокритик Питер Трэверс.

По признанию постановщика, работая над своими фильмами, он попросту не учитывает то, что их могут смотреть в том числе на относительно небольших экранах мобильных телефонов.

«За последние 20 лет я снимал фильмы, как для телевидения, так и для кинотеатров. Но никогда для телефонов. Я просто не знаю, как это делается. Хотел бы, но не знаю. Не понимаю этого», — указывает Скорсезе, добавляя, что в будущем адаптация фильмов под просмотр на смартфонах вполне может стать трендом.

С четвертой минуты. В целом, по словам Скорсезе, в идеале он хотел бы, чтобы зрители увидели «Ирландца» в кинотеатре, и в то же время он понимает, что многие будут смотреть фильм дома. В связи с этим режиссер просит тех, кто не может или не хочет идти в кинотеатр, не только использовать для просмотра устройство с относительно большим экраном, но и выбрать для домашнего киносеанса вторую половину дня или ночь, чтобы иметь возможность оценить картину «залпом», не отвлекаясь на телефонные звонки или другие дела. По словам постановщика, «Ирландца» следует смотреть за раз, поскольку его большой хронометраж (210 минут) создает к концу «накопительный, кумулятивный эффект». По этой же причине режиссер не одобряет распространившиеся в интернете рекомендации, позволяющие разбить фильм на эпизоды по 40-70 минут и смотреть его в виде мини-сериала. I created a viewing guide for everyone who thinks THE IRISHMAN is too damn long for one night. You're welcome! #scorsese #netflix #theirishman pic.twitter.com/sH06AxJ7he — Alexander Dunerfors Kardelo (@dunerfors) November 28, 2019 «Некоторые говорят [о сюжете «Ирландца»]: «Это длинная история, ты мог разбить ее на два сезона». Нет, ни в коем случае. Я даже не задумывался об этом. Потому что смысл этого фильма — в накоплении деталей. К концу ленты создается накопительный, кумулятивный эффект, и по этой причине ее нужно смотреть сразу от начала и до конца. Сериалы — великолепный, замечательный формат, в котором можно развивать персонажей и сюжетные линии, воссоздавать миры. Но в случае «Ирландца» такой формат не подошел бы», — указал Скорсезе, добавив, что, по его мнению, структура повествования его нового фильма вполне позволяет посмотреть его за раз.

#NowWatching The Irishman the way Scorsese intended pic.twitter.com/rOa1rP5LYj — khoi 🎄| parasite oscar's campaign manager (@fkaswig) December 2, 2019

После заявлений Скорсезе о том, что его фильмы не следует смотреть на смартфонах, некоторые пользователи начали в шутку выкладывать в соцсетях фото, на которых они якобы смотрят «Ирландца» на смарт-часах.

Источник: DailyMail