Мартин Скорсезе советует не смотреть «Ирландца» на смартфоне и не разбивать фильм на мини-серии

В целом, по словам Скорсезе, в идеале он хотел бы, чтобы зрители увидели «Ирландца» в кинотеатре, и в то же время он понимает, что многие будут смотреть фильм дома. В связи с этим режиссер просит тех, кто не может или не хочет идти в кинотеатр, не только использовать для просмотра устройство с относительно большим экраном, но и выбрать для домашнего киносеанса вторую половину дня или ночь, чтобы иметь возможность оценить картину «залпом», не отвлекаясь на телефонные звонки или другие дела. По словам постановщика, «Ирландца» следует смотреть за раз, поскольку его большой хронометраж (210 минут) создает к концу «накопительный, кумулятивный эффект».

По этой же причине режиссер не одобряет распространившиеся в интернете рекомендации, позволяющие разбить фильм на эпизоды по 40-70 минут и смотреть его в виде мини-сериала.

I created a viewing guide for everyone who thinks THE IRISHMAN is too damn long for one night. You're welcome! #scorsese #netflix #theirishman pic.twitter.com/sH06AxJ7he

— Alexander Dunerfors Kardelo (@dunerfors) November 28, 2019