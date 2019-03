McDonald’s приобрел стартап, занимающийся разработками в сфере искусственного интеллекта

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила о покупке американо-израильского стартапа Dynamic Yield, который занимается технологиями искусственного интеллекта в области персонализации услуг для потребителей. Сумма сделки не разглашается, однако по неофициальным данным, она составила около $300 млн — по словам источника издания CNBC, близкого к руководству компании, это приобретение стало крупнейшим для McDonald’s за последние 20 лет.

Предполагается, что технологии Dynamic Yield помогут американской сети общепита адаптировать сервис к меняющимся предпочтениям потребителей, в частности, усовершенствовать систему предложений в электронных меню Drive Thru («МакДрайв»), «научив» ее автоматически выбирать контент для показа на экранах исходя из ряда факторов: например, в жаркий день система посоветует купить прохладительный напиток или мороженое.

Не останутся без ИИ и обычные терминалы самообслуживания: согласно задумке, благодаря умным алгоритмам они смогут рекомендовать потребителям блюда в зависимости от уже сделанного выбора, загруженности кухни ресторана и времени суток.

We are thrilled to become a part of the amazing @McDonaldsCorp family and look forward to continuing our work building the best personalization technology in the market: https://t.co/5o0nkt4xB2 pic.twitter.com/12E6poh2QR

