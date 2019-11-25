Мечта экоактивиста: финская платформа My Carbon Action поможет рядовым финнам вести образ жизни, меньше всего влияющий на климатические изменения

Финский разработчик облачных платежных решений Enfuce разработал инновационный калькулятор углеродного следа, пишет Bloomberg. Мобильное приложение под названием My Carbon Action анализирует данные о тратах пользователя и в реальном времени рассчитывает, как приобретенный товар или предоставленная услуга повлияли на климат.

Примечательно, что вбивать информацию вручную не требуется — платформа, к которой, согласно задумке, должны будут присоединиться банки, платежные сервисы, магазины, поставщики коммунальных услуг и другие клиенты и партнеры Enfuce, самостоятельно «подтянет» все необходимые сведения из истории банковских транзакций.

По утверждению разработчиков, ПО может рассчитывать углеродный след на уровне отдельных продуктов и услуг. Для этого приложение использует данные, предоставленные, в частности, исследовательской компанией D-mat, специализирующейся на подсчете углеродного следа тех или иных материальных благ; учитывающей в своих расчетах весь жизненный цикл продукта: от добычи сырья, производства и транспортировки до непосредственного использования конечным потребителем и последующей утилизации. В дополнение к этому My Carbon Action способна давать персонализированные рекомендации по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Например, программа может предложить пользователю поехать на автобусе вместо машины, есть меньше мяса в течение недели, принимать душ быстрее и больше работать из дому. В основе приложения лежат технологии Amazon Web Services, а кроме того, при создании данного ПО Enfuce заручилась поддержкой Mastercard. В настоящее время стартап, судя по всему, занимается привлечением к экосервису всевозможных компаний. Доступным для скачивания рядовыми пользователями мобильное приложение My Carbon Action станет в марте 2020 года.

В стартапе считают, что решение позволит конечным потребителям, которые обеспокоены вопросами изменения климата, эффективно скорректировать свой образ жизни. По данным D-mat, чтобы Финляндия сумела выполнить Парижские соглашения, среднестатистическому финну нужно сократить собственные выбросы CO 2 с нынешних 10,4 тонн в год до 2 тонн, и My Carbon Action поможет местным жителям понять, какие именно привычки им следует приобрести, чтобы их страна таки достигла этой цели, пояснила сооснователь Enfuce Моника Лиикамаа (Monika Liikamaa). «Отличие My Carbon Action от других похожих решений — в простоте его использования и способности давать персонализированные рекомендации. Это крайне важно, поскольку персонализация и систематизация советов существенно упростит для пользователя переход на «экологичный» образ жизни», — отметила предпринимательница.

Источник: VC