Мэтт Ривз наконец нашел актера на роль Пингвина в новом «Бэтмене», его сыграет Колин Фаррелл

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Создатели нового фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли объявили исполнителя очередного отрицательного героя. Так что теперь уже официально можно заявить, что в перезапуске серии, который выйдет на большие экраны в 2021 году, появится Пингвин, а сыграет его известный ирландский актер Колин Фаррелл.

Зашифрованное сообщение об этом опубликовал сценарист, режиссер и продюсер картины Мэтт Ривз.

Впрочем, если знать, что коротким именем «Oz» во вселенной Бэтмена обычно называют Освальда Кобблпота (настоящее имя Пингвина), то все становится на свои места. Чуть позже информацию о назначении Колина Фаррелла подтвердил его агент.

Таким образом, в данный момент в актерский состав будущего фильма входят: Роберт Паттинсон (Бэтмен), Джеффри Райт (Джеймс Гордон), Зои Кравиц (Женщина-кошка), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррелл (Пингвин), Энди Серкис (Альфред Пенниуорт) и Джон Туртурро (Кармайн Фальконе). Ну, а Джона Хилл, которому прочили роль одного из отрицательных героев, уже отказался от данного предложения.

Напомним, что после официального отказа Бена Аффлека сыграть роль Бэтмена еще в одном фильме и срежиссировать его, съемки нового фильма о Бэтмене доверили Мэтту Ривзу, который написал сценарий, а также выступит в роли режиссера и продюсера. До этого автор снял фильмы ужасов «Монстро» (2008) и «Впусти меня. Сага» (2010), а также две части «Планеты обезьян» — «Революция» (2014) и «Война» (2017).

Источник: EW