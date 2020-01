Мэтт Ривз наконец нашел актера на роль Пингвина в новом «Бэтмене», его сыграет Колин Фаррелл

Создатели нового фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли объявили исполнителя очередного отрицательного героя. Так что теперь уже официально можно заявить, что в перезапуске серии, который выйдет на большие экраны в 2021 году, появится Пингвин, а сыграет его известный ирландский актер Колин Фаррелл.

Зашифрованное сообщение об этом опубликовал сценарист, режиссер и продюсер картины Мэтт Ривз.

Wait — is that you, #Oz ? 🦇 pic.twitter.com/xHj9m6OXhf

— Matt Reeves (@mattreevesLA) January 6, 2020