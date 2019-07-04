«Мой сын сказал, что графика в ваших играх оставляет желать лучшего, решите эту проблему»: странные заявления от инвесторов Capcom, или инвесторы — тоже люди

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2 июля издательство Capcom отчиталось о том, как прошла регулярная встреча с инвесторами компании. Некоторые интернет-пользователи обратили внимание, что ряд вопросов, заданных присутствующими, был нетипичен для деловой встречи.

Отметим, что обычно акционеры спрашивают о продажах продукции и общем положением дел в компании. И хотя этим инвесторы Capcom тоже интересовались, некоторые выступили с более специфическими пожеланиями.

«Мой сын — заядлый любитель онлайн-игр. Но он говорит, что графика в играх от Capcom — не очень. Пожалуйста, решите эту проблему», — заявил из инвесторов.

В компании не стали прямо говорить, сделают ли они упор на улучшении визуальной части своих игр, но поблагодарили за наблюдение и пообещали «продолжать стремиться создавать игры, которые приносят геймерам удовольствие и достойны их похвал, включая графическую составляющую».

Еще один из акционеров отметил, что Capcom стоит обратить больше внимания на рынок игровых автоматов:

«Когда мой сын был помладше, аркадные автоматы были очень популярны. Чтобы в них поиграть, выстраивались огромные очереди. Мне бы очень хотелось увидеть новый взрыв популярности игровых автоматов в качестве семейного досуга. Хотелось бы, чтобы вы придумали игровой автомат, который стал бы настоящим хитом».

Представители Capcom отметили, что по-прежнему считают этот рынок очень важным для издательства.

«Мы стремимся привлекать различную аудиторию в свои розничные магазины, и как только у нас появится идея для автомата, который бы понравился игрокам и привлек их в наши торговые точки, мы обязательно рассмотрим возможность ее реализации», — из ответа Capcom.

Нашелся среди инвесторов и человек, который просто решил попросить у компании бесплатных сувениров:

«Будете ли вы сегодня дарить акционерам подарки? Я хочу официального мерчендайза от Capcom».

В Capcom были вынуждены разочаровать своего партнера — никаких подарков для такого рода встреч не предусмотрено из соображений «честного отношения ко всем».

Однако сотрудники компании заверили, что все акционеры продолжат получать дивиденды по мере роста стоимости ценных бумаг компании, поскольку «это главный подарок».

Источник: DTF