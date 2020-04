Mojang отложила выход кооперативной приключенческой экшен-RPG Minecraft Dungeons на конец мая

Игровая студия Mojang отложила релиз Minecraft Dungeons — теперь «кубический диаблоид» выйдет аж 26 мая, хотя изначально он должен был увидеть свет в апреле текущего года.

В своем сообщении разработчики не раскрыли причины переноса даты выхода, но, судя по всему, дело в пандемии коронавирусной инфекции Covid-19: несколько недель назад команда пожаловалась на возникшие трудности с работой, обусловленные массовым карантином и возможностью работать лишь из дома, правда, на тот момент игроделы только задумывались о переносе релиза Minecraft Dungeons на более поздний срок.

Gather your friends and gear up for adventure: Minecraft Dungeons is coming out May 26th on Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One and Xbox Game Pass! Pre-order your copy now:

↣ https://t.co/A2UnaxJtzy ↢ pic.twitter.com/q9VTPXs2Ps

— Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) March 31, 2020