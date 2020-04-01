Mojang отложила выход кооперативной приключенческой экшен-RPG Minecraft Dungeons на конец мая





Игровая студия Mojang отложила релиз Minecraft Dungeons — теперь «кубический диаблоид» выйдет аж 26 мая, хотя изначально он должен был увидеть свет в апреле текущего года.

В своем сообщении разработчики не раскрыли причины переноса даты выхода, но, судя по всему, дело в пандемии коронавирусной инфекции Covid-19: несколько недель назад команда пожаловалась на возникшие трудности с работой, обусловленные массовым карантином и возможностью работать лишь из дома, правда, на тот момент игроделы только задумывались о переносе релиза Minecraft Dungeons на более поздний срок.

Gather your friends and gear up for adventure: Minecraft Dungeons is coming out May 26th on Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows, Xbox One and Xbox Game Pass! Pre-order your copy now: ↣ https://t.co/A2UnaxJtzy ↢ pic.twitter.com/q9VTPXs2Ps — Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) March 31, 2020

Напоследок отметим, что Minecraft Dungeons, о которой впервые стало известно осенью 2018, будет представлять собой кооперативную приключенческую экшен-RPG с элементами rogue-like и dungeon crawler, рассчитанную на совместное прохождение в компании до трех друзей по локальной сети или через интернет (одиночный режим, впрочем, также будет присутствовать). Действие игры развернется во вселенной Minecraft, причем авторы решили не отходить от кубической стилистики «материнского» проекта.

Дебютный трейлер Minecraft Dungeons.

Геймплей Minecraft Dungeons.

Minecraft Dungeons выйдет на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС (поддержка кроссплатформенного мультиплеера уже объявлена — правда, эта возможность будет реализована в игре не на старте, а спустя некоторое время после релиза с выходом бесплатного обновления). В продажу проект поступит в двух изданиях — стандартном и в издании The Hero Edition, которое включает «геройский плащ», два облика для протагониста, питомца-курицу и два грядущих DLC. Кроме того, сразу после выхода «кубический дияблоид» появится в библиотеке подписного сервиса Xbox Game Pass для Xbox One и РС.

Источник: DTF