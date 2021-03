Мультфильм о восстании роботов «Митчеллы против машин» выйдет на Netflix 30 апреля 2021 года (раньше он назывался Connected / «На связи»)

Год назад студия Sony Pictures Animation показала первый трейлер мультфильма Connected / «На связи» о восстании роботов, машин и других высокотехнологичных устройств. Однако в назначенную дату (18 сентября 2020 года) анимационная лента так и не вышла в прокат, а уже в начале текущего года права на прокат выкупил стриминговый сервис Netflix.

По какой-то причине сервис решил переименовать мультфильм, так что теперь он называется The Mitchells vs. The Machines / «Митчеллы против машин». Сегодня Netflix выложил короткий тизер с анонсом даты релиза — она назначена на 30 апреля 2021 года.

Отметим, что основной интерес картина вызывает благодаря креативной команде. Продюсерами проекта выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер, работавшие над такими анимационными шедеврами, как Spider-Man: Into the Spider-Verse и The Lego Movie. В свою очередь сценаристами мультфильма стали Майк Рианда и Джефф Роу — создатели комедийного мультсериала Gravity Falls. Среди актеров озвучки — комик Эрик Андре, актрисы Оливия Колман, Майя Рудольф и другие.

Мультфильм «Митчеллы против машин» начинается как типичная семейная комедия о внезапно повзрослевших детях и не понимающих их родителях. Любящий отец Рик не может смириться с отъездом старшей дочери Кэти в колледж и решает напоследок устроить всей семье, включая жену, младшего сына и мопса Мончи, незабываемое автомобильное путешествие через всю страну. На его беду, в этот момент начинается восстание машин и семья Митчеллов оказывается чуть ли не единственным шансом человечества на спасение.

Длительность мультфильма The Mitchells vs. The Machines / «Митчеллы против машин» составит 1 час 50 минут, посмотреть его можно будет уже в следующем месяце.

Источник: Netflix