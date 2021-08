Компания Warner Bros. провела презентацию своих новых проектов в рамках мероприятия CinemaCon во время которой показала первый тизер-трейлер долгожданного продолжения фантастической франшизы «Матрица».

К огромному сожалению представители студии весьма серьезно подошли к вопросам возможных утечек, поэтому видео трейлера пока нет на открытых сервисах. Впрочем, пересказывать его содержание запретить невозможно, что мы и проделаем со ссылкой на ресурсы Deadline и The Hollywood Reporter.

Итак, тизер начинается с посещения Нео (Киану Ривз) своего психотерапевта (Нил Патрик Харрис) в Сан-Франциско будущего. Жалобы пациента типичны — он сомневается в реальности окружающего его мира. «Я сумасшедший?» спрашивает Нео. «Мы не используем здесь это слово» отвечает психотерапевт и выписывает ему принимать по две синие таблетки в день. В следующей сцене Нео встречает Тринити (Керри-Энн Мосс) в кафе, но они не узнают друг друга. Все же у Тринити возникает дежа вю и она обращается к Нео с вопросом о том, могли ли они видеться раньше. В конце ролика появляется молодая версия Морфеуса, которая предлагает Нео красную таблетку и полетать, а завершается тизер экшн-сценой, где главный герой демонстрирует акробатику, боевые искусства и телекинез, с помощью которого он останавливает запущенную ракету. На фоне играет знаковая песня White Rabbit группы Jefferson Airplane.

О том, что фильм с рабочим названием «Матрица 4» может получить кинотеатральное название Matrix Resurrections / «Матрица: Воскрешения» стало известно еще в феврале текущего года. Тогда название заметили на промоматериалах картины. Теперь же название подтвердили все, кто присутствовал на презентации. Интересно, что только первая часть называлась просто «Матрица» / The Matrix (1999), тогда как оба продолжения получили свои подзаголовки: «Матрица: Перезагрузка» / The Matrix Reloaded (2003) и «Матрица: Революция» / The Matrix Revolutions (2003).

Напомним, что о желании снять продолжение трилогии «Матрица» стало известно еще в 2019 году. Режиссером проекта выступила Лана Вачовски, к своим старым ролям вернутся Киану Ривз (Нео), Кэри-Энн Мосс (Тринити), Джада Пинкетт-Смит (Ниобе), Ламбер Вильсон (Меровинген) и Даниэл Бернхардт (Агент Джонсон). В числе новых участников — Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Яхью Абдул-Матин II («Аквамен»), Приянка Чопра («Куантико»), Кристина Риччи («Семейка Аддамс»), Джонатан Грофф («Охотник за разумом»), Джессика Хенвик («Железный кулак») и другие.

Премьера фильма Matrix Resurrections в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max назначена на 22 декабря 2021 года.

Источник: IGN