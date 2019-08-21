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На МКС провели испытания системы дозаправки спутников RRM3

На МКС провели испытания системы дозаправки спутников RRM3

На МКС провели испытания системы дозаправки спутников RRM3


Дозаправка аппаратов в космосе стала ближе к реальности благодаря завершению первого раунда испытаний «Роботизированной заправочной миссии-3» (RRM3).

Отметим, что до сих пор сложные и дорогие космические аппараты прекращают работу, когда у них заканчивается топливо для коррекции орбиты. Такая судьба постигла, например, телескоп «Кеплер».

Инженеры NASA собираются изменить эту ситуацию. Для этого на Международную космическую станцию в декабре 2018 года был доставлен комплекс RRM3. Он предназначен для отработки технологий по заправке космических аппаратов криогенным пропеллентом, в частности, жидким водородом. Система включает два бака, имитирующие бак заправщика и бак «страждущего», шланги, колпачки, а также три инструмента, которыми управляет установленная на МКС роботизированная рука Dextre: Cryogen Servicing Tool, MFT2 и VIPIR2.

CST используется для захвата и перемещения гибкого шланга, предназначенного для перекачки топлива от заправщика к заправляемому. MFT2 – поворотный инструмент для подключения адаптера шланга к заправляемой технике. VIPIR2 – роботизированная камера, контролирующая качество соединения.

В ходе последних испытаний Dextre посредством CST успешно захватила шланг и присоединила его ко второму баку при помощи MFT2. На этом, правда, эксперимент завершился: ранее инженеры NASA были вынуждены выпустить жидкий водород из резервуаров из-за технических проблем и проводить дальнейшие эксперименты с сухими баками.

Окончательно завершить эксперименты с RRM3 планируется до конца 2019 года.

Источник: hightech.plus

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