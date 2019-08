На МКС провели испытания системы дозаправки спутников RRM3

Дозаправка аппаратов в космосе стала ближе к реальности благодаря завершению первого раунда испытаний «Роботизированной заправочной миссии-3» (RRM3).

Отметим, что до сих пор сложные и дорогие космические аппараты прекращают работу, когда у них заканчивается топливо для коррекции орбиты. Такая судьба постигла, например, телескоп «Кеплер».

Инженеры NASA собираются изменить эту ситуацию. Для этого на Международную космическую станцию в декабре 2018 года был доставлен комплекс RRM3. Он предназначен для отработки технологий по заправке космических аппаратов криогенным пропеллентом, в частности, жидким водородом. Система включает два бака, имитирующие бак заправщика и бак «страждущего», шланги, колпачки, а также три инструмента, которыми управляет установленная на МКС роботизированная рука Dextre: Cryogen Servicing Tool, MFT2 и VIPIR2.

CST используется для захвата и перемещения гибкого шланга, предназначенного для перекачки топлива от заправщика к заправляемому. MFT2 – поворотный инструмент для подключения адаптера шланга к заправляемой технике. VIPIR2 – роботизированная камера, контролирующая качество соединения.

В ходе последних испытаний Dextre посредством CST успешно захватила шланг и присоединила его ко второму баку при помощи MFT2. На этом, правда, эксперимент завершился: ранее инженеры NASA были вынуждены выпустить жидкий водород из резервуаров из-за технических проблем и проводить дальнейшие эксперименты с сухими баками.

We just finished #RRM3 ops and it was awesome and I’m so excited and even though I’ve been awake all night I’m not tired because it was just the best thing ever! This is one of the hardest things we do and it just feels so good to have been a part of it! #SPACEROBOTS 🤖🚀 pic.twitter.com/YVy6BzWFUm

— Kristen Facciol (@kfacciol) August 14, 2019