Набор мобильных платформеров «The Alto Collection» выйдет на ПК и консолях 13 августа по цене $9,99 (в Epic Games Store игры будут неделю раздавать бесплатно)





Популярные мобильные «таймкиллеры» Alto’s Adventure и Alto’s Odyssey уже через неделю выйдут на ПК и консолях Xbox и PlayStation, а немного позже — и на Nintendo Switch. Разработчики решили объединить оба платформера в один набор The Alto Collection, при этом для ПК-пользователей игры будут бесплатны на протяжении первой недели после релиза благодаря предложению Epic Games Store.

Напомним, что в обеих играх главные герои используют сноуборд для передвижения по бесконечному миру (снежному в Adventure или песчаному в Odyssey), собирая монетки и улучшения и избегая препятствий, пропастей и врагов. Также предусмотрен спокойный расслабляющий Zen-режим, который позволяет на время отвлечься от работы или тяжелых мыслей или провести время в ожидании кого-то или чего-то.

Игры появятся в магазинах контента Xbox One, PlayStation 4 и Epic Games Store уже 13 августа по цене $9,99, дату релиза на Nintendo Switch обещают объявить позже. Пользователи магазина Epic Games Store смогут получить игру бесплатно в рамках традиционной раздачи, которая продлится с 13 по 20 августа 2020 года.

Отметим, что игра Alto’s Adventure вышла на платформе Windows 10 еще в июле 2016 года, а вот Alto’s Odyssey на ПК не выходила.

Источник: Engadget, Snowman