Научно-фантастической сериал Tales from the Loop с элементами ретрофутуризма, снятый по вселенной художника Саймона Столенхага, выйдет на Amazon Prime 3 апреля





Стриминговый сервис Amazon Prime опубликовал дебютный трейлер грядущего сериала Tales from the Loop, снятого по мотивам научно-фантастических работ с эстетикой ретрофутуризма шведского цифрового художника Саймона Столенхага.

Действие шоу происходит в альтернативном сюрреалистичном мире 80-х, где технологии совершили скачок, позволив создавать продвинутых роботов и различные немыслимые с точки зрения даже современного научно-технического прогресса устройства и механизмы. Непосредственно события сериала будут разворачиваться в небольшом городке, рядом с которым построена «Петля» — машина для исследования тайн вселенной. Однако из-за этого с людьми, живущими поблизости, то и дело случаются странности за гранью фантастики.

Исполнительными продюсерами Tales from the Loop выступают Мэтт Ривз (режиссер предстоящего «Бэтмена») и сам Столенхаг, а шоураннером — Натаниэл Халперн («Убийство», «Легион»). За музыкальное оформление отвечает известный американский композитор Филип Гласс. Роли в сериале среди прочих исполнили Ребекка Холл («За мечтой», «Дождливый день в Нью-Йорке»), Пол Шнайдер («Парки и зоны отдыха», «Светская жизнь», «Яркая звезда»), Дункан Джойнер («Кемпинг», «Смертельное оружие»), Дэниэл Золгадри («Отлив») и Джонатан Прайс («Два Папы»).

Tales from the Loop выйдет на Amazon Prime 3 апреля. Дебютный сезон получит восемь эпизодов.

Источник: BirdInFlight