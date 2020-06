NaVi стали чемпионами по CS:GO в турнире Gamers Without Borders, победив mousesports со счетом 3-2. Приз в размере $750 тыс. команда пожертвовала на борьбу с коронавирусом

Украинская команда NaVi сразилась с немецкой командой mousesports в воскресном финале последней серии GWB International Elite в шутере от первого лица Counter-Strike: Global Offensive. В матче до трех побед соперники выиграли по два матча перед решающим боем. В финальной битве NaVi проигрывали со счетом 11-4 в серии из 24 раундов, при этом Mousesports до чемпионства оставалось всего две победы.

Однако после этого NaVi собрались и пошли в атаку — в итоге команда взяла восемь раундов подряд, перехватив инициативу со счетом 12-11. От победы и призовых $750 тыс. их отделял всего один раунд. События приняли более драматичный поворот, когда mousesports неожиданно вырвали победу в решающем раунде, продлив финал на пять раундов до трех побед. Однако NaVi было не остановить — она разгромила соперника 3-0 в овертайме и со счетом 15-12 стала победителем серии CS: GO.

