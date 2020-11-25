



В прошлом месяце немецкий автопроизводитель Daimler представил EQC 4×4² — экстремальную версию своего серийного электрокроссовера Mercedes EQC 400 4MATIC, которая на практике доказывает, что электрические модели вполне могут использоваться на бездорожье. В тот момент команда создателей ограничилась исключительно фотографиями, однако теперь немцы решили показать видео со своей уникальной новинкой.

Если вкратце, то разработчики EQC 4×4² установили портальные оси, благодаря чему клиренс был увеличен вдвое по сравнению со стандартной моделью — со 140 мм до 293 мм (даже G-Class на 58 мм ниже). Глубина преодолеваемого брода также заметна возросла — на 15 сантиметров, до 40 сантиметров. Углы въезда/съезда составляют 31,8/33 градуса, тогда как для стандартного EQC 400 4MATIC они составляют всего 20,6/20,0 градуса. Вместо стандартных были установлены агрессивные внедорожные 20-дюймовые колеса 285/50 R20, для которых пришлось на 10 см увеличить ширину колесных арок. Интересно, что силовая установка осталась без изменений (300 кВт/80 кВтч), разработчики лишь немного модифицировали программы сохранения курсовой устойчивости и передачи момента.

Отметим, что электрокроссовер Mercedes EQC 4×4² стал третьим представителем семейства 4×4², до этого в 2015 году вышел внедорожник G500 4×4², а в 2017 году — универсал E400 All-Terrain 4×4².

Напомним, что серийный электрокроссовер Mercedes-Benz EQC был представлен официально осенью 2018 года, массовое производство стартовало спустя год, а до Украины электромобиль добрался только в конце 2020 года.

Источник: Daimler