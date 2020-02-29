Netflix анонсировал мини-сериал The Eddy от режиссера «Ла-Ла Ленда» и «Первого человека» Дэмьена Шазелла





Стриминговый сервис Netflix поделился дебютным тизером The Eddy — драматичного мини-сериала, создателем которого выступил постановщик «Ла-Ла Ленда» и «Первого человека» Дэмьен Шазелл.

Действие The Eddy разворачивается в современном мультикультурном Париже. Главный герой — некогда знаменитый нью-йоркский джазовый пианист Эллиот Удо, который бросил свою семью и теперь проживает во французской столице. Здесь он владеет долей в местном джазовом клубе The Eddy и руководит обосновавшейся там музыкальной группой, солирует в которой его новая возлюбленная Майа. Проблема в том, что данное заведение — убыточно, а отношения Эллиота с его нынешней пассией оставляют желать лучшего. Вдобавок выясняется, что бизнес-партнер главного героя вовлечен в сомнительные схемы. Из-за непрекращающихся жизненных неурядиц музыкант постепенно становится усталым от жизни затворником. Однако однажды на пороге джазового клуба появляется 15-летняя дочь главного героя, и Эллиоту приходится взять себя в руки, пересмотреть свои взгляды на происходящее и наконец бросить вызов многочисленным накопившимся проблемам.

Главные роли в мини-сериале исполнили Андре Холланд («Касл-Рок»), Иоанна Кулиг («Холодная война»), Лейла Бехти («Вместе или никак»), Амандла Стенберг («Голодные игры») и Тахар Рахим («Пророк»). Сценаристом The Eddy выступает Джек Торн, известный по оригинальным «Бесстыдникам» и «Молокососам», а композиторами — Глен Баллард и Рэнди Кербер. По словам авторов, хотя шоу и рассказывает о музыкантах, мюзиклом его назвать нельзя.

Премьера The Eddy состоится на Netflix 8 мая этого года.

Источник: Esquire