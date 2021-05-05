Netflix объявил дату премьеры мультсериала Arcane по вселенной League of Legends (первый тизер-трейлер)

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Совсем недавно мы рассказали вам о том, что Riot Games планирует запустить собственную киновселенную по игре League of Legends, а сегодня стала известна первая информация о стартовом сериале. Им оказался проект Arcane, который выйдет уже осенью текущего года на стриминговом сервисе Netflix.

Точной даты премьеры мультсериала еще нет, зато есть короткое видео, позволяющее оценить стиль анимации:

Как видим, нас ждет хорошо знакомая по синематикам игр League of Legends графика от студии Fortiche Productions. Создатели расскажут историю, которая разворачивается в утопическом краю Пилтовере и жестоком подземном мире Зауне и повествует о становлении двух легендарных чемпионов Лиги и о той силе, которые разведет их по разные стороны баррикад.

Интересно, что мультсериал Arcane был впервые анонсирован еще в 2019 году с датой премьеры в 2020 году, однако пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на сроки выхода проекта.

Источник: Netflix