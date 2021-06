Netflix Geeked Week День 3: Новости о проектах Stranger Things, The School for Good and Evil, Awake, Black Summer и др.

Стриминговый сервис Netflix провел третий из пяти дней гик-марафона Netflix Geeked Week, где поделился информацией о фильмах и сериалах Stranger Things, Lucifer, The School for Good and Evil, Gunpowder Milkshake, Fear Street, Awake, Black Summer и других.

Авторы показали трейлер трилогии ужасов, созданной на основе хоррор-романов Р. Л. Стайна серии «Fear Street». Первая часть Fear Street Part One: 1994 выйдет 2 июля, вторая Fear Street Part Two: 1978 — 9 июля и третья Fear Street Part Three: 1666 — 16 июля 2021 года.

Еще один фильм-страшилка для подростков под названием «The School for Good and Evil» основан на романах Сомана Чайнани, он выйдет в стриминговом сервисе только в 2022 году.

Meet The Coven of The School for Good and Evil. Demi Isaac Oviawe is Anadil Kaitlyn Akinpelumi is Dot Freya Theodora Parks is Hester #GeekedWeek pic.twitter.com/5q36OsMlfc — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 9, 2021

Фантастическая драма «Awake» о катастрофе, после которого на Земле перестала работать электроника, а люди разучились спать, вышла в Netflix вчера, так что любители подобного жанра уже могут забронировать вечер для просмотра.

Don’t sleep on Awake, starring Gina Rodriguez and Shamier Anderson — now streaming on Netflix. #GeekedWeek pic.twitter.com/OQehNlzuix — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 9, 2021

«Женская» версия Джона Уика под названием «Gunpowder Milkshake» с Карен Гиллан и Линой Хиди выйдет на экраны через месяц — 15 июля 2021 года. Мы уже публиковали первый трейлер, а сейчас создатели опубликовали эксклюзивный фрагмент фильма:

Hunch smunch. These women do things by the book 📚 Fresh out of #GeekedWeek here’s a brand new clip from GUNPOWDER MILKSHAKE, coming to Netflix in the US on July 14th. pic.twitter.com/5KdnfGCepg — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 9, 2021

Зомби-апокалипсис Black Summer продлится во втором сезоне, который стартует ровно через неделю — 17 июня 2021 года.

During a zombie apocalypse, you do what you must to survive. Here’s a look at season 2 of Black Summer, coming to Netflix on June 17th. #GeekedWeek pic.twitter.com/oexOuCd2NN — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 9, 2021

Обаятельный Люцифер показал смешные моменты со съемок недавно завершенного пятого сезона одноименного сериала Lucifer. Кстати, сериал уже продлили еще на сезон, так что приключения героя продолажтся еще как минимум 10 серий.

И напоследок Братья Даффер дали короткое интервью по поводу съемок четвертого сезона сериала Stranger Things, а также поедставили новых членов актерского состава: Эмибет Макналти, Майлса Труитта, Регину Тинг Чен и Грейс ван Дьен.

all aboard! the Duffer Brothers are here with special news that they want to personally share with you. @stranger_things #GeekedWeek pic.twitter.com/TVheNMqgUl — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 9, 2021

Полную версию трансляции GEEKED WEEK Day 3 | Netflix можно посмотреть прямо здесь:

P.S. Отчет о:

GEEKED WEEK Day 1

GEEKED WEEK Day 2